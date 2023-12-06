撞球名將楊清順肺癌離世 醫示警：年輕患者要釐清「2問題」

台灣撞球名將楊清順今天上午因肺癌過世，享年45歲。醫師提醒，年輕肺癌患者要釐清家族史與空氣汙染問題，就算自己不抽菸，暴露在二手菸、三手菸中也會增加罹癌風險；早期發現早期治療是唯一方法。

曾兩度奪得亞運金牌的「撞球之子」楊清順在今天上午病逝，享年45歲。撞壇人士透露，楊清順去年中因身體不適看病，發現肺部腫瘤，因當時癌細胞已擴散至動脈，只能採取保守治療，而第1次化療的經驗讓楊清順覺得太痛苦，因此過去1年改以放射線治療為主。今年病情曾一度好轉，在與病魔對抗1年多後於今天上午病逝。

肺癌是無聲殺手，根據衛生福利部國民健康署最新民國110年癌症登記報告，自台灣發布癌症登記報告28年來，肺癌今年首度登上榜首，確診年齡中位數為67歲，發生率每10萬人口39.7人。

楊清順年僅45歲就因肺癌病逝，台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙告訴中央社記者，「確實有點早」，越年輕的患者要釐清家族史，還有空氣汙染問題。

周百謙指出，家族史包括2大層面，一個是基因的問題，包括家中有多少人在比較年輕就罹癌等，第2是家族共同存在的汙染問題，如地下水、重金屬等。

不過，周百謙表示，40幾歲確診，可能30幾歲就已有早期肺癌，所以最大問題還是空氣汙染等風險因子，尤其是否曝露在抽菸環境中，就算自己不抽菸，二手菸、三手菸所造成風險也須注意。

他以楊清順為例說明，撞球場是室內，若空氣不夠對流，致癌物的濃度會高很多，加上二手菸等空氣汙染源沒有解決，都會使得致癌物暴露比例大增。

另外，居家是否有空氣汙染也要留意。周百謙重申，重點是好好篩檢，很多人以為肺癌初期會胸痛、咳血跟喘，其實並不是，根據肺癌的位置，會在不同地方造成不同症狀，往往有症狀都已是晚期，早期發現診斷早期治療是唯一方法。

周百謙提醒，台灣抽菸人口一直下降，近期更多患者是基因突變的肺腺癌女性，當不抽菸卻罹患肺癌的族群增加，就要考慮到空氣汙染問題，無論是火力發電廠、工業區、霧霾，或是工作接觸等，都可能使風險增加。

衛生福利部去年7月1日起將肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助高風險族群，包含具肺癌家族史者，為50至74歲男性或45至74歲女性，父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；重度吸菸史，為50至74歲且吸菸史達30包年，如每天1包，共吸菸30年、每天1.5包菸，共吸菸20年，或戒菸未達15年。

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