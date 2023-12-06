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注意！合歡山路面恐結冰 上山務必隨車攜帶雪鏈

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山今天下起冰霰，今晚至明天清晨有較高機率出現路面結冰現象，用路人上山應隨車攜帶雪鏈。圖／民眾提供
合歡山今天下起冰霰，今晚至明天清晨有較高機率出現路面結冰現象，用路人上山應隨車攜帶雪鏈。圖／民眾提供

合歡山今下起冰霰，且連下數波「小糖珠」冰霰，讓上山追雪的遊客好興奮。公路局提醒，低溫配合水氣，台8線、台14甲線山區高海拔路段至明天清晨有較高機率出現路面結冰現象，呼籲用路人提前確認天氣與路況，並隨車攜帶雪鏈。

氣象署昨預告，中部以北3500公尺以上高山在昨晚至今晨可能下雪；不少民眾因此上山追雪，今天也斷續連下數波「小糖珠」冰霰，讓遊客好興奮。隨入夜氣溫越來越低，公路局則提醒用路人要注意高山天氣及路況。

公路局中區養護工程分局指出，受東北季風及華南雲雨區水氣東移影響，氣象情資顯示，清晨台8線、台14甲線山區高海拔路段今天及明天有較高機率出現路面結冰現象，呼籲用路人提前確認天氣與路況，並隨車攜帶雪鏈因應，小心慢行。

而因高山氣候嚴峻變化迅速，台8線、台14甲線在雪季期間路況較難以掌握，如非必要請勿前往，管制時間及路段則會視現況機動調整，上山前務必關注氣象預報及交通資訊，備妥保暖衣物、雪鏈等設備，預先規畫備案，以利及時因應。

公路局表示，民眾上山可應注意路側可變資訊看板（CMS）顯示交通管制訊息，並收聽路況廣播訊息，也可利用「幸福公路APP」或公路總局智慧化省道即時路況系統http://168.thb.gov.tw，或撥04-23715030及0800-231035等查詢最新路況。

合歡山今天清晨下起冰霰，冰霰猶如小糖珠般不斷掉落，散落在地面。圖／擷取自「臺灣追雪團」社群
合歡山今天清晨下起冰霰，冰霰猶如小糖珠般不斷掉落，散落在地面。圖／擷取自「臺灣追雪團」社群

冰霰 合歡山

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