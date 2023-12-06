北榮重粒子治療助百名癌症患者 院長感動：一切付出都值得了

北榮重粒子治療今年5月15日啟用，截至今天（12/5）為止，半年內完成百例病人治療。台北榮總院長陳威明指出，原本被認為無法治療的胰臟癌，經化療及重粒子治療後，可以透過手術切除，其他如攝護腺癌、肺癌、肝癌、骨肉癌、頭頸癌、婦科癌症等患者也都獲得治療。

台北榮總今天舉行重粒子治癌百例、達文西手術5000例感恩會，並為國內首座負壓科技加護病房及「北榮一號雲」超級電腦剪綵啟用，退輔會主委馮世寛今天也出席，並肯定陳威明帶領的北榮團隊，在癌症治療、重症防疫及智慧醫療上優異成果，嘉惠病人，期許榮總醫療體系共同努力，繼續提供高品質醫療服務。

「病人的生命是無價，看到重症病人康復，一切都值得了」。陳威明說，北榮不惜營運虧損籌建重粒子治療，目前治療過程順利，病人復原良好，均持續追蹤治療成效，目前仍有多人在等候治療，重粒子癌症治療中心營運後，來自各國的參訪更是絡繹於途。

陳威明也感謝北榮全體同仁上下一心、團結合作，在歲末年終時展示成果。除了重粒子治療，台北榮總完成達文西手術5000例，包括胰臟癌、壺腹周圍癌及腎臟癌部份腎臟切除等困難癌症治療，目前此三項疾病的達文西手術病例數，北榮案例數為全國最多，退輔會整體醫療體系合計已完成近1萬2千例達文西手術。

今天也是首座專為醫院設計的叢集式超級運算平台「北榮一號雲」啟用。「北榮一號雲」超級電腦為新一代超級運算平台，具強大人工智慧（AI）計算能力，包括全方位的資料中心、創新的運算架構及多功能的軟體工具，推動生成式AI及大型語言模型LLM在醫學領域的創新應用。

「北榮一號雲」可大幅提升整體運算能力，加速北榮精準醫療、智慧醫療、疾病預後預測、基因序列資料分析、數位病理精準診斷、智能藥物開發的發展，並且提供AI應用程式最佳發展平台。

陳威明說，這不僅提升診斷精確性，更加快針對各種疾病的個人化治療策略制定，不僅是北榮資訊發展重要的里程碑，更代表台灣在高速計算醫學領域中，邁出了重要一步，也為國際醫學合作開闢了新途徑，進一步推動醫學AI的創新與發展。

因應未來新興傳染病，國內首座智慧科技加護病房在台北榮總啟用，北榮投資逾一億元，興建15間智慧負壓隔離加護病床，位於科技大樓，與主要的住院大樓分艙分流，且引進或自行研發多項最新科技包括AI防護衣穿脫魔鏡、溼洗手監測系統，已獲得國家醫療品質獎肯定。另衛星護理站進行影像監視與呼吸器遠端調控；設置智慧電視與三方視訊系統等，同時導入機器人協助護理師傳送物資，減少人員暴觸風險。

在流行病疫情發生時，可提供最高防疫標準的負壓隔離重症治療，平時則可作為一般呼吸系統重症加護病房使用，達到「病毒擋得住、訊號出得來、治療進得去、夥伴找得到、家屬看得見」的目標，大幅提升重症醫療照護品質。智慧機器人在內的多項科技產品，提升照顧的品質及防疫安全。