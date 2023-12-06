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骨鬆易致脊椎骨折 長庚研究「這」水泥能減手術併發症

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基隆長庚醫院骨科部研究團隊（左起）蔡松航醫師、林東儀醫師、陳韋誠醫師。圖／基隆長庚提供
基隆長庚醫院骨科部研究團隊（左起）蔡松航醫師、林東儀醫師、陳韋誠醫師。圖／基隆長庚提供

骨質疏鬆是長者常見的疾病，衛福部曾統計，台灣65歲以上長者，每7人就有1人骨質疏鬆。骨水泥椎體成形術是骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨質折的主要治療方式。長庚醫院發現一項最新研究，證實藉由「高黏度骨水泥」用於手術，能降低骨水泥滲漏、壓迫脊髓或其他器官，引發併發症的機率。

基隆長庚骨科部脊椎科主任林東儀指出，根據世衛組織，骨質疏鬆症已被認定為全球第二大的重要流行病，在台灣有高達160萬人患有骨質疏鬆，其中包括95萬名女性。

「骨質疏鬆症造成的脊椎壓迫性骨折，會引起患者劇烈疼痛、造成駝背，也會影響患者日常起居。」林東儀表示，骨水泥椎體成形術就是在影像導引下，將骨水泥注射灌入損壞的椎體，填充穩固椎體，提供人體支撐，達到快速緩解疼痛，改善患者生活品質。

基隆長庚醫院骨科部主治醫師蔡松航表示，傳統「低黏稠骨水泥」是呈液體狀，出現滲漏的機率可能高達5成，大部份情況下少量滲漏不致造成影響，但滲漏嚴重時則有可能壓迫脊髓或其他重要組織器官，引起嚴重的併發症。

蔡松航指出，新式骨水泥黏稠度高，質地類似黏土，由於凝固時間較慢，可更均勻推入，不會因為手術過程中的壓力而「到處亂流」，減少滲漏與併發症的機率。骨水泥在攪拌硬化過程中會釋放熱能，高黏稠度骨水泥所產生的溫度相對較低，較不易傷害組織，安全性高。

林口長庚骨科部部長傅再生表示，根據長庚醫院的研究結果，高黏稠度骨水泥椎體成形術作為治療壓迫性脊椎骨折的有效性，特別是在台灣這樣高骨質疏鬆風險的地區。

長庚醫院此項跨國研究，與美國梅約醫學中心共同完成，共針對1280位接受脊椎骨水泥椎體成形術的病患進行滲漏率研究，成果已刊登於2021年9月「歐洲脊椎醫學會官方期刊」。

林東儀提醒，骨質疏鬆民眾要維持適當的鈣質、維生素D攝取，以及定期運動，才能確保骨骼健康，如有骨質疏鬆、壓迫性脊椎骨折風險因素，及早診斷、治療是關鍵，若有背痛等症狀，民眾應尋求專業醫療團隊治療，定期接受骨密度檢查等項目。

骨質疏鬆 長庚 壓迫性骨折

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