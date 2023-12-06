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「老番顛」可能是失智初期徵兆 醫師建議老人預防2要素

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。圖／北榮新竹分院提供
台北榮總新竹分院神經內科主任醫師尹居浩。圖／北榮新竹分院提供

台北榮總新竹分院近期接診幾名患者，自述常忘記自己有沒有吃過藥，又或是被家人指責「老番顛」容易生氣、怪別人、嫌東嫌西，甚至被懷疑是腦中風，不過醫師一眼就看出可能是認知退化或失智症初期症狀，若要預防，最需要注意心血管健康因子與良好生活習慣2大要素。

神經內科主任醫師尹居浩指出，有病人家屬帶著病人前來求診，一進診間就說 「醫師，我媽媽最近常常分心，不記得已經吃過藥了沒有，剛才跟他提過的事，一下子就忘了，是不是已經老化得很厲害了？」、「醫師，我父親近來心煩氣躁，很容易生氣，明明忘了自己東西擺放的地方，還一直怪別人藏起來，生活瑣事也常嫌東嫌西，很難順他的心」。

神經內科門診三不五時就會出現焦慮的家屬，述說各種惱人的症狀，還有病人懷疑上市場老是買錯東西，也常拿錯錢給人家，是不是有腦中風，醫師解釋其實這些都是認知功能障礙或失智症的初期症狀。

尹居浩表示，隨著年齡增長，大腦變得越來越脆弱，加上後天的各種傷害，讓大腦認知能力逐漸下降，而根據流行病學的推估，台灣65歲以上的長者約每12個人即有1位失智者，而80歲以上的老人約每5人即有1位失智者。

尹居浩以醫學研究為據，憂鬱症、中年高血壓、缺乏運動、糖尿病、中年肥胖症、高血脂症、抽煙都是造成認知功能退化的主要因素，預防的方法，包括心血管健康因子與良好生活習慣2大要素。

其中心血管健康因子包含，維持正常的血壓，不抽煙、規律的運動、少吃高糖或過多澱粉類的食物，並多攝取高纖維、富含葉酸、富含omega-3脂肪酸、較多比例的不飽和脂肪酸與反式脂肪含量低的食物，同時保持理想的體重、血脂肪控制，才能維持心血管健康。

此外，良好生活習慣也是重要因素，勿飲酒過量，因為過度與長期的飲酒，將會導致腦細胞的損傷，還要有良好的睡眠習慣，充足與深度的睡眠，能夠促進大腦的廢棄物排出，以及適當的社交生活，可改善整體認知功能，還要學習新的事物，預防認知功能下降，且保持愉快的心情，因為憂鬱症是導致失智症的危險因子，更要改善聽力、避免頭部外傷。

失智症 生活習慣 腦中風 反式脂肪 高血壓 老化

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