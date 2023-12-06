全聯鳳梨釋迦、免沾手鮮果盒開賣 買再抽臺東熱氣球嘉年華雙人券

近3年風靡水果市場的冬季水果非「鳳梨釋迦」莫屬！全聯攜手臺東縣政府、台灣屏東農業國際運銷股份有限公司（台屏農）共同推廣鳳梨釋迦的甜美風味，除了推出多款鳳梨釋迦商品，更同時宣布12月22日起至2024年3月21日，於全聯實體門市購買金牌果園系列臺東鳳梨釋迦或大目釋迦任一品項，登錄發票即可抽「2024臺灣國際熱氣球嘉年華自由飛雙人券」，明年夏天一起飛高高！

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯自2021年義不容辭積極協助推廣內銷市場，推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，不只上架外銷等級的臺東鳳梨釋迦原果，也提供分切處理好的鮮果盒、開發鳳梨釋迦雪糕，提供消費者多元品嘗方式。2022年銷售超過5000萬元，近3年銷售量可達近1000噸，傾通路優勢一舉將鳳梨釋迦推升為冬季水果明星。

全聯在鳳梨釋迦產季初始之際，在全臺門市陸續導入產地嚴選的臺東鳳梨釋迦，以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上臺東的縱谷氣候環境，得天獨厚的環境助力下，讓鳳梨釋迦果實飽滿，籽粒少，切開果肉如牛奶般細緻滑嫩，擁有獨特口感與甜度，還帶有淡淡鳳梨香氣，令人愛不「釋」口。今年全聯也特別體貼消費者，除了家庭食用的原果，還推出分切好的鳳梨釋迦鮮果盒，免沾手即可享用，採限店限量供應。