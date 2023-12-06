濫服褪黑激素想一夜好眠 官員提醒生理時鐘恐大亂

現代人生活壓力大，夜間工作或熬夜晚睡造成人體荷爾蒙分泌失調，產生失眠、睡不好等睡眠問題，有些人便網購「褪黑激素」，希望能一夜好眠，高市衛生局今發布查獲8件網路違規販售含褪黑激素成分的藥品，呼籲民眾不要濫服，除可能買到假貨，濫服更可能造成生理時鐘紊亂。

高市衛生局表示，褪黑激素(melatonin)是大腦松果體所分泌的荷爾蒙，具有藥理活性但於人體的天然含量極低，夜晚時人體會分泌較多的褪黑激素，使人產生睡意。根據藥事法規定，褪黑激素成分屬醫師處方使用藥品，擅自於網路等平台販售屬違法行為，可依藥事法處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

高市衛生局今發布查獲8件網路違規販售含褪黑激素成分藥品，賣家並非醫生，卻販售未經醫師處方、宣稱含褪黑激素成分藥品，均依法處以罰款。

衛生局提醒，民眾勿購買來路不明的藥品，因療效及安全性並未經過確認，一則可能吃到假藥，無效或危害健康，即使吃到真的褪黑激素，在未經處方下濫服，也可能因劑量失當，造成生理時鐘更加紊亂。