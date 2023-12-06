與顱顏病童寫春聯 周興哲妻趙岱新曝曾因「毛太多」遭訕笑

羅慧夫顱顏基金會今舉辦「做好事 過好年」募款記者會，歌手周興哲妻子、首次擔任愛心大使的藝人趙岱新與年僅5歲的小耳症阿諺同台寫春聯；趙岱新寫下「好」字，並透露自己兒時也曾因為多毛的外觀遭同儕訕笑，呼籲大眾更多理解顱顏病童，阿諺則童趣的畫下一隻時下最夯的寶可夢角色。

趙岱新受訪時表示，剛升格母親，在基金會拍攝現場看到顱顏寶寶家長，格外能體會照護孩子的辛苦。自己也經歷產檢等過程，深知在知悉孩子患有先天疾病後，要將其生下是很不容易的決定，需要很多勇氣，照顧一般的嬰幼兒已很辛苦，何況是有特殊狀況的顱顏寶寶。她哽咽表示，顱顏父母都相當正向，「他們很偉大，顱顏寶寶天真的笑容，需要我們一起守護。」

「小時候毛髮多，比較自卑一點。」趙岱新回憶，小學上健康教育課程時，老師提到男生第二性徵是長鬍子，一位小男生竟提問，「那為什麼趙岱新也有鬍子？」雖然問者無心，但自己心中相當難受。顱顏寶寶承受的同儕、社會壓力一定遠大於此，呼籲各界給予他們更多同理心、更多理解，創造更友善的成長環境。

阿諺母親表示，得知孩子罹病時，心中很徬徨、不知所措，在醫院就醫時遇到基金會志工，在對方協助下與基金會中部辦公室接上線。阿諺因聽力受損，影響構音、語言發展，也比同齡孩子慢，除參加義診，也上了語言治療課程，至今已參加36堂課，語言老師也稱讚阿諺進步良多，母親欣慰表示，不論孩子狀況如何，永遠都會是自己的心肝寶貝。