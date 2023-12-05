林口長庚兩年收治近1600早產兒 醫護、父母陪伴是關鍵

林口長庚醫院新生兒科江明洲主任指出，早產兒出生因器官發育不成熟與體重未達理想，出生後常伴隨許多疾病的風險，除了死亡的威脅外，還可能合併各種急、慢性問題如呼吸窘迫、腦室出血、開放性動脈導管未閉合、壞死性腸炎、視網膜病變、慢性肺疾病等。治療過程漫長與層層的關卡，除了醫護專業團隊的照護，父母的陪伴與支持是寶貝們最重要的後盾。

江明洲主任指出，林口長庚新生兒科2021、2022年共收治了將近1600名早產兒，其中極低體重早產兒（出生體重小於1500公克）約430名，居全國此族群約5分之1，極低體重早產兒的平均存活率可高達近90%。院方每年會安排「早產兒回娘家」活動，串起加護病房醫護團隊與家長們共同努力照顧小寶貝的回憶，是大家非常期待的活動。

今年活動邀請了可愛的「OPEN小將」來到現場與寶貝們歡樂共舞，並邀請黃國珊臨床心理師主講「生養小孩不容易~淺談照顧嬰幼兒的壓力與調適」，希望減少父母照顧的壓力。活動現場播放早產兒成長影片，並舉辦「星光大道」，邀請早產兒們走秀及才藝表演，讓大家看見孩子們充滿自信與活力的表現。

「小河馬」媽媽分享照顧早產兒的經歷，為早產兒家長們加油打氣。她表示懷孕過程配合醫院的安排，產檢一律正常，一天突如其來腹痛且落紅，緊急入院剖腹分娩，「小河馬」出生了只有24周，出生時體重700克，媽媽強忍著產後的疼痛和爸爸來到了加護病房，看見小河馬小小的身軀，僅巴掌般的大小，全身布滿管子，眼淚不聽使喚的流下。

新生兒科醫師詳細的病情解釋，明白告知兩周內為生命的關鍵期，溫柔堅定告訴家長「讓我們一起為孩子加油努力」。那段時間爸媽幾度的無助，身旁的親友們因擔憂早產兒的併發症，數次勸說要父母放棄，但見小河馬在保溫箱內努力的生存著，醫護團隊專業且用心的照護，讓爸媽不再感到害怕與恐懼。小河馬勇敢度過前兩週的危險期與重重關卡，終於在住院118天後健康出院了。