長新冠後遺症 腦霧最棘手

新冠肺炎疫情肆虐全國三年時間，許多染疫康復者飽受長新冠症狀所苦。一名廿多歲女大生染疫康復後，走到公車站牌時，竟忘記要搭哪一路線，或搭上公車後卻下錯站，經診斷疑似為腦霧，轉介至神經內科持續追蹤。隨著指揮中心解編，各醫院「長新冠整合醫療門診」已於上月底陸續停止，患者回歸各科別掛號看診。

衛福部健保署統計，自一一○年底起，全國一三○家醫院陸續開設「長新冠整合醫療門診」，指揮中心於今年五月解編後，該計畫自六月一日起停止收案，先前收治個案持續照護六個月，因此，全數至十一月底截止看診。

健保署醫務管理組專委呂姿曄表示，截至今年五月統計，「長新冠整合醫療門診」收治八八六二名患者，女性六成三、男性三成七；就醫患者年齡分布，最多為卅一至四十歲占百分之廿點八三。患者就醫五大症狀為支氣管炎、氣喘、咳嗽、呼吸異常及急性支氣管炎，就醫五大科別為胸腔內科、內科、感染科、精神科、家醫科。

在眾多長新冠症狀中，以腦霧最為棘手，台北榮總胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國表示，可能原因是病毒感染腦部，造成功能失調，或身體對抗病毒產生抗體影響大腦細胞或神經傳導，症狀為記憶力減退、精神無法集中等。

北榮整合醫療門診曾收治一名九歲腦霧男童，原本成績優異，但染疫康復後記憶力衰退，背課文及英文單字時，「怎麼背，都背不起來」，確診為腦霧，轉診至小兒科追蹤。

柯信國指出，目前並無專門藥物治療腦霧，只能給予維他命、促進腦循環等藥物，期盼緩解症狀；不少長新冠患者晚上睡不好、白天嗜睡，影響注意力、判斷力，應維持正常生活，不要躲在家裡，多多外出散步，做些有氧運動，如果腦部減少刺激，恐讓病情惡化。

在常見長新冠症狀中，以上呼吸道不適居多，接受藥物治療，大都可以獲得緩解。柯信國提醒，民眾染疫康復後一個月，如仍有呼吸喘、心悸、記憶力減退、注意力不集中等疑似長新冠症狀，務必盡速就醫。