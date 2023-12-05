預售倒數 哆啦A夢現身板橋

「ＴＨＥ哆啦A夢展 台北２０２３」即將於十二月十六日在中正紀念堂與大家見面，開展前哆啦A夢特地悄悄現身Global Mall板橋車站二樓戶外區。預售票優惠進入最後倒數十天，開展前購票除享有三六○元優惠價格，更推出限量的村上隆資料夾套票等。

「ＴＨＥ哆啦A夢展 台北２０２３」於二○二三年十二月十六日至二○二四年四月七日在中正紀念堂一展廳展出。購票請上udn售票網（https://reurl.cc/v6Mvke）；客服專線02-2649-1689，每日九時至十六時。