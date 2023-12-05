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富邦產險攜手老盟 培訓爺奶說故事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
富邦產險攜手老人福利推動聯盟舉辦「爺奶說故事帶領人」培訓課程，左為富邦產險副總經理江嘉哲，右為老盟秘書長張淑卿。圖／富邦產險提供
富邦產險攜手老人福利推動聯盟舉辦「爺奶說故事帶領人」培訓課程，左為富邦產險副總經理江嘉哲，右為老盟秘書長張淑卿。圖／富邦產險提供

富邦產險連續三年推出數位兒童風險教育系列繪本，透過導讀活動已有超過二八○○位小朋友藉由繪本了解風險觀念，今年更因應台灣即將邁入超高齡社會，為提供高齡者發揮舞台，和老人福利推動聯盟合作，推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動。

富邦產險副總江嘉哲表示，富邦產險藉此開發高齡者第三人生，透過不同世代之間的互動與交流，讓高齡者開啟「第三人生」，也透過世代共學讓高齡者與孩童一同成長。

富邦產險指出，雙方合作將以兒童教育風險繪本為主要教材，培訓高齡者敘事能力及演說繪本的技能，讓他們可進入社區、學校等為孩童說故事，除獲得自我成就感與活化大腦訓練外，也能夠透過互動維持社會人際連結，即日起開放報名。

江嘉哲說，富邦產險數位兒童風險教育系列繪本藉由生動有趣的故事吸引孩童注意，進而培養孩童風險意識與對生活風險的認知，這次與老盟合作「爺奶說故事帶領人」培訓課程，也希望讓更多人加入兒童風險教育推廣的行列。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，老盟得以透過這次合作，持續倡導公私部門及社會大眾「高齡就業權益」的重要性。她指出，老盟從二○一八年推動並倡議高齡者無退休觀點，開辦「第三人生設計學院」，同時滿足長輩健康促進、維持經濟穩定與安全、社會人際連結等三種需求，至今已培力五六二位中高齡者持續於社區中服務。

繪本 產險 富邦

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