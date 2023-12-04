秋冬病菌暴發4／長新冠整合門診11月停 10大症狀一次看

秋冬季節，國人關心呼吸道疾病，過去肆虐的新冠肺炎疫情相對平緩。衛福部健保署最新統計，全國130家醫院自110年底陸續加入「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，開設長新冠整合醫療門診，截至今年10月30日，共收治8862名患者，因指揮中心今年5月，將新冠肺炎調整為第四類傳染病且解編後，本計畫自6月1日起停止收案，先前收治個案會持續照護6個月至11月30日。目前各醫院長新冠整合醫療門診，均已陸續停止或進行調整，長新冠病人回歸各科別掛號看診。

健保署醫務管理組專委呂姿瞱說，統計發現，整合門診患者女性占6成3、男性3成7，就醫患者年齡分佈，前三名分別為31至40歲占20.83%、41至50歲為20.12%、51至60歲為12.8%，多為青中壯年。就收治患者人數於去年收治7598人最多，今年1至5月為1264人。進一步分析，各醫院整合門診患者就醫前五大症狀，分別是支氣管炎、氣喘、咳嗽、呼吸異常及急性支氣管炎，就醫科別前五大則是胸腔內科、內科、感染科、精神科、家醫科。

台北榮總針對新冠肺炎患者急性感染後徵候群，且有整合醫療需求者，提供周全性及跨科別醫療照顧。北榮副院長李偉強說，北榮健保署整合特別門診已到11月30日為止，12月1日開始，長新冠病人就回歸到胸腔部看診。北榮去年4月起開設「新冠肺炎康復後整合門診」，集結胸腔內科、感染科、兒科、心臟內科等組成醫療團隊。

李偉強指出，截至今年5月累積收案1308例，其中去年4至12月收案1225例，占健保署公告全國累積收案數7424例的16.5%。李偉強說，長新冠患者於流行新冠「Alpha」、「Delta」變異株時將多，後續Omicron雖然傳播力增加，但重症機率降低，長新冠患者其實不多。

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國說，去年新冠疫情嚴峻，長新冠整合門診開設三診，目的是分流確診者，減少醫師及其他病人感染壓力，且當時康復者出現心悸、腦霧等長新冠症狀較多，康復整合門診就十分重要。但隨著新冠病毒變異，患者症狀僅多為上呼吸道症狀，就不需要轉介到其他專科。

今年下半年因病人慢慢減少，整合門診已縮減為胸腔科一個診間，繼續為患者服務。柯信國指出，隨著新冠疫情平緩，一周一診的整合性門診，對民眾較為不便，近兩個月來，許多病毒活躍，民眾出現急性上呼吸道症狀時，已回到各科別掛號看診，滿足就醫需求。整合門診取消後，對於民眾來說，不會有太大的影響。

柯信國說，現在新冠肺炎輕症患者，到院就醫時不需要快篩，如果沒有缺氧、肺部X光影像正常，常當作是一般上呼吸道感染治療，但會提醒患者，如果持續有咳嗽或出現黃痰的情形，仍需回診治療。但若是急診患者有肺炎、群聚感染等問題，還是會進行快篩加以釐清，為哪一種病毒感染，並針對不同病毒給予不同藥物治療。