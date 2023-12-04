快訊

美麗島公布大選民調！賴蕭配、柯盈配支持度上升 侯康配下滑

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣保樂力加「未來酒吧世界」 培育千位學員永續轉型

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
示範講師 Bar-Mood-Taipei 創辦人吳盈憲（Nick Wu）分享轉型永續酒吧 5R 方案（Recycle, Reduce, Respect, Reuse, Rethink）。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
示範講師 Bar-Mood-Taipei 創辦人吳盈憲（Nick Wu）分享轉型永續酒吧 5R 方案（Recycle, Reduce, Respect, Reuse, Rethink）。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣保樂力加開業界之先，首度於2022年5月開辦「未來酒吧世界（The Bar World of Tomorrow）」酒吧永續工作坊，今年力邀4位冠軍調酒師與米其林主廚共同研發創新實作課程並擴大地區、增加場次讓更多酒吧從業人員加入，學員們還可透過新登場的數位互動平台繼續相互交流，與重量級講師合作開發永續餐點與調酒飲品。

「未來酒吧世界」至今已招募超過600位永續酒吧尖兵，並可望在2025年前提前達成在國內培訓千位永續調酒師的宏願。截至2023底場次已報名額滿，預計在2024上半年再加開5場未來酒吧世界工作坊，相關報名資訊將於台灣保樂力加官方臉書公布。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示 :「秉持『美好時光來自美好之處』理念，透過共享歡樂的同時持續深耕永續，期望『未來酒吧世界』可以激發永續創作的更多可能性，攜手共創更美好的明天，一起往永續目標前進。」

今年「未來酒吧世界」聯手在調酒與餐食創作各據一方的講師，結合自身經驗交流從品牌、採購、服務、酒吧、員工加上創新的實作課程，為學員們帶來更多在餐桌上落實永續概念的啟發。有9成5的學員表示將會把永續理念落實於自身品牌中，共同創造更乾淨的未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣保樂力加推行永續行動落地計畫，祭出多項獎勵機制，期望帶動更多業者加入「未來酒吧世界」，一起改變世界。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣保樂力加推行永續行動落地計畫，祭出多項獎勵機制，期望帶動更多業者加入「未來酒吧世界」，一起改變世界。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請米其林綠星餐廳 EMBERS 主廚郭庭瑋（Wes Kuo）擔任示範講師，分享永續料理理念，並說明如何應用於餐搭酒概念。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請米其林綠星餐廳 EMBERS 主廚郭庭瑋（Wes Kuo）擔任示範講師，分享永續料理理念，並說明如何應用於餐搭酒概念。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請學員一同腦力激盪，思辨永續酒吧更多可能性。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請學員一同腦力激盪，思辨永續酒吧更多可能性。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
示範講師 Drizzle by Fourplay 主理人鄭亦倫（Allen Cheng）熱情分享實地走訪在地產物及將其應用於永續酒吧的經驗。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
示範講師 Drizzle by Fourplay 主理人鄭亦倫（Allen Cheng）熱情分享實地走訪在地產物及將其應用於永續酒吧的經驗。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣保樂力加董事總經理王德勤分享「未來酒吧世界」理念，並表示台灣將在2024年提前完成全球永續酒吧人才目標。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣保樂力加董事總經理王德勤分享「未來酒吧世界」理念，並表示台灣將在2024年提前完成全球永續酒吧人才目標。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Sinasera 24 主廚楊柏偉（Nick Yang）合作擔任「未來酒吧世界」示範講師，與學員分享「全食」的概念，及如何與調酒師一同創造有趣的酒食搭配。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Sinasera 24 主廚楊柏偉（Nick Yang）合作擔任「未來酒吧世界」示範講師，與學員分享「全食」的概念，及如何與調酒師一同創造有趣的酒食搭配。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請學員即興創作永續酒吧作品，分享創作過程與理念。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「未來酒吧世界」邀請學員即興創作永續酒吧作品，分享創作過程與理念。圖／保樂力加提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 米其林

相關新聞

兩岸航班推出優惠價 為了2024總統大選？華航這樣說

明年總統大選兩岸航班有優惠價？華航（2610）於今年12月25日至明年1月18日，上海－台北航線推出優惠價，被解讀為因應...

小孩躲廁所也要吃「魔芋爽」 醫：高鈉恐釀心血管疾病

中國大陸進口的食品「魔芋爽」，在小學生間流行，有小朋友「躲到廁所也要吃」，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，人在其...

9-10月統一發票中獎清冊看這裡！幸運兒花15元中千萬大獎

財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張，其中千萬大獎最幸運的...

小夜護理師天亮才下班「管理層要求接新病人」 她嘆：年後恐有一波離職潮

「真的很誇張，忍無可忍」，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳發現，有醫院值班護理長，用威脅的語氣，強迫小夜班護理師，在晚間1...

下班注意！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

下班要注意了，受鋒面等影響，中央氣象署下午4時針對北北基宜等4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

病友訴求新藥審查公開透明 健保署認同將盡速開會研議

癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會今呼籲，新藥審查應「公開透明、可被追蹤監督」。衛福部健保署表示，對病友團體訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。