台灣保樂力加「未來酒吧世界」 培育千位學員永續轉型

台灣保樂力加開業界之先，首度於2022年5月開辦「未來酒吧世界（The Bar World of Tomorrow）」酒吧永續工作坊，今年力邀4位冠軍調酒師與米其林主廚共同研發創新實作課程並擴大地區、增加場次讓更多酒吧從業人員加入，學員們還可透過新登場的數位互動平台繼續相互交流，與重量級講師合作開發永續餐點與調酒飲品。

「未來酒吧世界」至今已招募超過600位永續酒吧尖兵，並可望在2025年前提前達成在國內培訓千位永續調酒師的宏願。截至2023底場次已報名額滿，預計在2024上半年再加開5場未來酒吧世界工作坊，相關報名資訊將於台灣保樂力加官方臉書公布。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示 :「秉持『美好時光來自美好之處』理念，透過共享歡樂的同時持續深耕永續，期望『未來酒吧世界』可以激發永續創作的更多可能性，攜手共創更美好的明天，一起往永續目標前進。」

今年「未來酒吧世界」聯手在調酒與餐食創作各據一方的講師，結合自身經驗交流從品牌、採購、服務、酒吧、員工加上創新的實作課程，為學員們帶來更多在餐桌上落實永續概念的啟發。有9成5的學員表示將會把永續理念落實於自身品牌中，共同創造更乾淨的未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康