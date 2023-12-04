9-10月統一發票中獎清冊看這裡！幸運兒花15元中千萬大獎

財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張，其中千萬大獎最幸運的民眾出現在桃園市中壢區龍慈路59號、61號的全家便利商店，只花15元的手續費就中獎，至於200萬元特獎的幸運兒只花了9元的列印費，獎落新北市中和區民安街27、29號的7-ELEVEN。

賦稅署官員說，9-10月期千萬特別獎中獎號碼為72054514，200萬元特獎中獎號碼為92488868，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票均為15張。

賦稅署統計，千萬大獎的另一位幸運兒也出現在全家便利商店，但地點是在高雄市小港區漢民路169號，只花18元買飲料就中獎；此外，也有民眾叫foodpanda外送費22元也中大獎。至於中了特獎200萬元的另一位幸運兒則開在屏東縣東港鎮興東路49-2號的全家，花了10元買飲料中獎。

官員提醒，9-10月期中獎統一發票領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，中獎人於期間內可前往兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。