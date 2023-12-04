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9-10月統一發票中獎清冊看這裡！幸運兒花15元中千萬大獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張。本報資料照片
財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張。本報資料照片

財政部賦稅署今天公布9-10月期統一發票中獎清冊，200萬元特獎和1000萬元特別獎分別開出15張，其中千萬大獎最幸運的民眾出現在桃園市中壢區龍慈路59號、61號的全家便利商店，只花15元的手續費就中獎，至於200萬元特獎的幸運兒只花了9元的列印費，獎落新北市中和區民安街27、29號的7-ELEVEN。

賦稅署官員說，9-10月期千萬特別獎中獎號碼為72054514，200萬元特獎中獎號碼為92488868，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票均為15張。

賦稅署統計，千萬大獎的另一位幸運兒也出現在全家便利商店，但地點是在高雄市小港區漢民路169號，只花18元買飲料就中獎；此外，也有民眾叫foodpanda外送費22元也中大獎。至於中了特獎200萬元的另一位幸運兒則開在屏東縣東港鎮興東路49-2號的全家，花了10元買飲料中獎。

官員提醒，9-10月期中獎統一發票領獎期間為112年12月6日至113年3月5日，中獎人於期間內可前往兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

此外，中獎民眾若已在112年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，9-10月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎App，於執行該App之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別前往指定兌獎據點領獎。

9-10月期統一發票千萬中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供
9-10月期統一發票千萬中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供
9-10月期統一發票200萬中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供
9-10月期統一發票200萬中獎清冊。圖／財政部賦稅署提供

電子發票 統一發票 載具

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