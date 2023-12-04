第37屆吳舜文新聞獎入圍作品揭曉 聯合報3件入圍

第37屆吳舜文新聞獎入圍作品今天公布，聯合報共3項入圍。財團法人吳舜文新聞獎助基金會訂於12月22日舉行頒獎典禮。

聯合報記者林奐成的「霾葬大林蒲：獨家調查16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪」入圍調查報導獎、聯合報攝影記者高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」入圍新聞攝影獎、聯合報數位版的「擺脫塑命─無所不在的微塑膠追蹤報導」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

吳舜文新聞獎本屆依媒體表現形式分成文字類（含平面與網路）、影音類（含電視與網路）、攝影等3類，各設立「深度報導獎」、「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」與「新聞攝影獎」等共7個獎項﹔並且為響應裕隆集團70周年永續經營，以及鼓勵青年學子從事新聞創作，特別設立不分類的「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」與「學生新聞報導獎」等共9個大獎。

吳舜文新聞獎助基金會表示，第37屆吳舜文新聞獎報名總件數為538件，有39件作品入圍；其中，包括17家媒體及5所學校。

文字類部份，新聞深度報導獎有東森新媒體ETtoday、上下游新聞、READr、今周刊、報導者、Cheers快樂工作人、鏡週刊等媒體共7件作品入圍；調查報導獎有聯合報林奐成「霾葬大林蒲：獨家調查16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪」、上下游新聞、報導者等3件作品入圍；國際新聞報導獎有今周刊、報導者、天下雜誌等3件作品入圍。

攝影類部分，新聞攝影獎有聯合報高彬原「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」、報導者2件、端傳媒等4件作品入圍。

影音類深度報導獎（專業組）有南天有線電視、三立新聞台、台視新聞台、鏡新聞2件共入圍5件作品；調查報導獎有中華電視股份有限公司、公視、鏡新聞入圍3件作品；國際新聞報導獎有三立電視《消失的國界》、公共電視、鏡新聞入圍3件作品。

不分類部份，學生新聞報導獎有國立屏東大學、銘傳大學、世新大學2件、中正大學、政治大學入圍6件作品。嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎有聯合報數位版「擺脫塑命─無所不在的微塑膠追蹤報導」、三立iNews、報導者、商業周刊、天下學習事業群-Cheers快樂工作人共入圍5件作品。

9個獎項除學生新聞報導獎外，各設獎1名，頒發獎座1座、得獎證書及獎金25萬元。學生新聞報導獎設首獎1名，頒發獎座1座、得獎證書及獎金6萬元；優選2名，頒發得獎證書及獎金各2萬元。頒獎典禮訂於12月22日（周五）下午2時，在新北市新店區裕隆汽車城圓頂劇場舉行。