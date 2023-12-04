快訊

台台併後台哥大推出隱藏版4G月租0元方案 網熱議有玄機

現役年輕官兵、退伍軍人總統大選傾向投誰？答案非絕對

評／中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯文哲最大的諷刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第37屆吳舜文新聞獎入圍作品揭曉 聯合報3件入圍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
聯合報攝影記者高彬原以「記錄歷史性一刻—裴洛西專機降落台灣」，入圍第37屆吳舜文新聞獎新聞攝影獎。記者高彬原／攝影
聯合報攝影記者高彬原以「記錄歷史性一刻—裴洛西專機降落台灣」，入圍第37屆吳舜文新聞獎新聞攝影獎。記者高彬原／攝影

第37屆吳舜文新聞獎入圍作品今天公布，聯合報共3項入圍。財團法人吳舜文新聞獎助基金會訂於12月22日舉行頒獎典禮。

聯合報記者林奐成的「霾葬大林蒲：獨家調查16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪」入圍調查報導獎、聯合報攝影記者高彬原的「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」入圍新聞攝影獎、聯合報數位版的「擺脫塑命─無所不在的微塑膠追蹤報導」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

吳舜文新聞獎本屆依媒體表現形式分成文字類（含平面與網路）、影音類（含電視與網路）、攝影等3類，各設立「深度報導獎」、「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」與「新聞攝影獎」等共7個獎項﹔並且為響應裕隆集團70周年永續經營，以及鼓勵青年學子從事新聞創作，特別設立不分類的「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」與「學生新聞報導獎」等共9個大獎。

吳舜文新聞獎助基金會表示，第37屆吳舜文新聞獎報名總件數為538件，有39件作品入圍；其中，包括17家媒體及5所學校。

文字類部份，新聞深度報導獎有東森新媒體ETtoday、上下游新聞、READr、今周刊、報導者、Cheers快樂工作人、鏡週刊等媒體共7件作品入圍；調查報導獎有聯合報林奐成「霾葬大林蒲：獨家調查16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪」、上下游新聞、報導者等3件作品入圍；國際新聞報導獎有今周刊、報導者、天下雜誌等3件作品入圍。

攝影類部分，新聞攝影獎有聯合報高彬原「記錄歷史性一刻 裴洛西專機降落台灣」、報導者2件、端傳媒等4件作品入圍。

影音類深度報導獎（專業組）有南天有線電視、三立新聞台、台視新聞台、鏡新聞2件共入圍5件作品；調查報導獎有中華電視股份有限公司、公視、鏡新聞入圍3件作品；國際新聞報導獎有三立電視《消失的國界》、公共電視、鏡新聞入圍3件作品。

不分類部份，學生新聞報導獎有國立屏東大學、銘傳大學、世新大學2件、中正大學、政治大學入圍6件作品。嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎有聯合報數位版「擺脫塑命─無所不在的微塑膠追蹤報導」、三立iNews、報導者、商業周刊、天下學習事業群-Cheers快樂工作人共入圍5件作品。

9個獎項除學生新聞報導獎外，各設獎1名，頒發獎座1座、得獎證書及獎金25萬元。學生新聞報導獎設首獎1名，頒發獎座1座、得獎證書及獎金6萬元；優選2名，頒發得獎證書及獎金各2萬元。頒獎典禮訂於12月22日（周五）下午2時，在新北市新店區裕隆汽車城圓頂劇場舉行。

國際新聞

延伸閱讀

聯合報民調「侯康配」支持度大漲 蔣萬安希望跟侯友宜一起做這件事

金馬60網路直播觀看前3名出爐 Lulu精彩串場才第3名

超猛星光二班！林柏宏方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

超猛星光二班！林柏宏方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

相關新聞

高山寒冷水氣多不排除降雪 3縣市大雨特報 午後雨區擴及中南部

今天天氣比較不穩定。中央氣象署發布基隆、新北、宜蘭大雨特報，鋒面及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生...

上午11時8分士林規模2.4淺層地震 陽明山、淡水震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時8分，在台北市政府北方13.9公里，位於台北市士林區，發生芮氏規模2.4...

統一發票30幸運兒中千萬、200萬大獎 他花35元買麵包咖啡中千萬

根據財政部所公布的最新的統一發票大獎張數統計，今年的9月跟10月期統一發票，各開出了15張的特別獎1000萬元、特獎20...

大雪將至！命理專家曝6大禁忌 「棉被蓋頭」恐影響運勢

今（2023）年12月7日是二十四節氣中「大雪」的日子，對此，命理專家「小孟老師」分享6大禁忌與7項習俗，除了能保暖禦寒，還可增強抵抗力與活力。

台灣高鐵再提升運能 113年1月3日起每週增21班次

台灣高鐵公司今天宣布，民國113年1月3日起，每週再增開21班次列車（南下11班、北上10班），每週提供服務總班次達10...

雨區擴大！ 鋒面及華南雲雨區影響 4縣市大雨特報

鋒面及華南雲雨區影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。大雨：基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。