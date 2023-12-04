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40歲以上不孕症治療補助次數砍半 國健署曝2考量

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
民進黨立委賴惠員今日在立法院質詢，40歲以上不孕症夫婦至少得進行3次以上療程才能成功受孕，國健署補助應增加至少2次。圖／截自YT國會頻道
民進黨立委賴惠員今日在立法院質詢，40歲以上不孕症夫婦至少得進行3次以上療程才能成功受孕，國健署補助應增加至少2次。圖／截自YT國會頻道

台灣出生率全球倒數，衛福部110年起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，統計至9月中旬成功催生了1萬3257位新生兒誕生。明年規劃26億元經費辦理，但40歲以上補助次數僅3次，少於40歲以下的6次。民進黨立委賴惠員今日在立法院質詢，40歲以上不孕症夫婦至少得進行3次以上療程才能成功受孕，是否國健署補助應增加至少2次？國健署回應指出，以「成功率」、「健康風險」兩因素為考量，是否能夠增加次數，需要再與各界團體討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會今針對「人工生殖法」修法進行討論。賴惠員表示，國健署不孕症治療擴大補助催生了1萬3000多位新生兒，是相當正確的政策，但40歲至45歲治療補助次數僅3次，應該重新評估。

賴惠員指出，根據專家學者意見，40歲以上不孕症夫妻的胚胎異常率高達8成，臨床上不孕症治療平均得做3次以上，才能成功受孕。而少子化是國安問題，希望不管是試管嬰兒、凍卵等方式，應該替想生的民眾排除阻礙，至少增加2次的不孕症治療補助次數。

國健署長吳昭軍則表示，不孕症治療補助一直由專家委員會持續評估，當時訂定3次的補助次數是與生殖醫學會、婦產科醫學會共同討論決議，未來醫學進步可能可以調整，但仍以「成功率」、「健康風險」為考量，是否能夠增加次數，需要再與各界團體討論。

賴惠員接著說，以目前醫學技術來說並不是問題，但補助經費是問題，針對少子化要有積極作為，補助就應該要增加不只1次，至少得2次。吳昭軍最後僅回，「再討論」。

不孕症 醫學 賴惠員

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