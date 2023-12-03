盼突破坪林茶業困境 茶博館與民間以人文賦予茶新生命

新北茶葉栽培面積754.37公頃，其中坪林占487.68公頃，成為北部製茶重鎮，更有「北包種、南烏龍」的美譽，但近年遇人口外流及限制建設等困境，茶產業傳承面臨挑戰。新北農業局表示，今年已與中央爭取放寬建設資格，同時也與在地合作推出一系列輔導青農措施；茶博館也說，會從人文歷史面向讓民眾更加認識茶業。

為持續從人文面推廣坪林茶產業，坪林茶業博物館今起推「新茶潮特展」，並於下午與民間共同發布「旅人食通信：不二味」的茶主題雜誌「茶浪潮」及座談，暢談推動茶產業革命浪潮。

坪林青年茶業發展協會理事長鄭祐昇指出，坪林茶產業面臨許多問題，包含雪山隧道開通後導致坪林沒落、人口老化及產業單一化導致人口外流，以及水保區限制，不要說茶業需求，連居住需求都無法滿足。

鄭祐昇無奈表示，現有茶廠只要稍微有更動就會被罰款，一張是六萬元，即便要找來幫手製茶，除沒地方給人住，現有規模也無法再讓人加入協作，所以比如大廠一天可以做500公斤茶，但像他們家庭式，若要一天趕100公斤就非常辛苦，這都卡在中央法令，短時間也很難解決。

農業局回應，坪林、烏來等地也因位處水源保護區規定農地無法新建任何農業設施，申請卡關，去年已與台北水源特定區管理局等單位討論，成功爭取資格放寬，若是既有合法房屋且實際從事茶葉生產者，就可以申請成為農業設施的農糧產品加工室，今年初並有成功案例。

農業局表示，為鼓勵青農返鄉，市府與坪林青年茶業發展協會設計包裝、導覽人員培訓、食農教育課程設計、跨區交流，像接下來5日至7日就會與協會合作，在台北希望廣場，推出食農教育的課程。

茶博館館長劉一儒表示，其實很多人不了解茶，甚至只有喝過手搖飲，因此他們一直在想怎麼從文化面做推廣及行銷，因此發想近年來與在地青年茶農合作，透過假日市集、講座及體驗工作坊來讓民眾更加認識。