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兩個月內開罰14案！ 防檢署急呼籲民眾勿帶「1點心」返台

聯合新聞網／ 綜合報導
動植物防疫檢疫署發文呼籲「不要再帶肉鬆蛋捲回台灣啦」，並強調違者最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬以下罰金。示意圖／ingimage
動植物防疫檢疫署發文呼籲「不要再帶肉鬆蛋捲回台灣啦」，並強調違者最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬以下罰金。示意圖／ingimage

許多人在出國旅遊時，喜歡將當地的伴手禮帶回台灣，大方向親朋好友分享。然而，經常有民眾不小心違反台灣入境規定，近日動植物防疫檢疫署特別發文呼籲「不要再帶1點心回台灣啦！」

防檢署於11月29日以「不要再帶肉鬆蛋捲回台灣啦！」為題表示，近期從泰國、中國大陸攜帶「肉鬆蛋捲」返台的案例增多，從十月至發文當日已開罰14案。對此，防檢署強調「含肉製品禁止帶回台灣」，除了火腿、香腸、臘肉這些肉品以外，肉鬆蛋捲、火腿月餅和雞仔餅等內餡含肉的糕餅點心皆禁止輸入。

防檢署提醒，若民眾從國外違規輸入動植物產品，最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬以下罰金。據財政部關務署台北關「入境報關須知」規定，禁止旅客違規攜帶肉製品（含真空包裝）入境，是為了防範非洲豬瘟，保護台灣豬隻健康。

出國旅遊 伴手禮

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