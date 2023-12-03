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近幾年最佳！ 奧萬大楓葉紅了 但想賞楓恐要失望

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供

南投奧萬大國家森林遊樂區有「楓的原鄉」之稱，近期受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。但當地遭卡努颱風重創後持續整修，目前僅接受預約團客，一般客則無法入園賞楓，預計明年3月才開放散客。

奧萬大位在南投縣仁愛鄉，因海拔位居1100至2600公尺，早年入秋後溫度下滑，且濕度夠，當地楓香、黃金楓樹、落羽松等變色植物就會接力變色，也因「楓景」迷人，漫步在賞楓步道，讓人彷彿置身異國，而享「楓的原鄉」美名。

但受極端氣候影響，近年秋季乾熱少雨，奧萬大楓葉轉紅速度較慢，掉落速度又快，導致楓紅狀況也不如往年；而今年雖也是暖冬，但最近因東北季風南下，氣溫往下掉，且山區降雨，在水氣、濕度搭配得宜下，園區內青楓、楓香迅速變色。

林業署南投分署表示，時序進入深秋，山區氣溫驟降，園區內已有冬天的氛圍，楓葉更是明顯變色，目前聯外道路的青楓已經轉紅，楓香也逐漸變黃，宣告著奧萬大正式進入賞楓季，而就整體楓況可說是近幾年最佳。

不過，奧萬大的楓葉雖轉紅，但一般遊客想賞楓卻可能要失望了。該分署說明，該園區今年8月受卡努颱風重創，園區受災嚴重，復建工程於災後立即啟動，目前整體修繕進度已達40％，評估仍有施工需要，因此按復建進度採分階段開園。

林業署南投分署表示，目前腦寮溪橋、清水溪橋及賞鳥步道等景點完成初步修繕，園區道路和核心區域大致修復完畢，第一階段開放16人以上套裝遊程團客，須於入園7天前預約，後續視工程進度調整政策，預計明年3月起開放散客入園。

南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
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南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供
南投奧萬大國家森林遊樂區受東北季風、山區水氣及溫差搭配得宜，楓葉轉紅，楓況堪稱近幾年最佳。圖／林業署南投分署提供

奧萬大 南投 賞楓

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