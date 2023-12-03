大甲媽遶境疑生魚片食物中毒「69人慘上吐下瀉」醫曝可能原因

昨天是大甲媽百年南巡屏東第2天，卻傳出遶境人員員在路途上或香客大樓內吃下生魚片、飯湯等食物後，陸續出現上吐下瀉等食物中毒狀況，毒物科醫師指出，生魚片可能是受腸炎弧菌感染導致，主要症狀就是噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉等，提醒民眾食物在高溫下，建議不要擺放超過2小時，烹飪過程也要留意環境衛生。

屏東縣衛生局統計，截自昨晚8點，遶境相關人員有69人送醫、43人留院觀察，26人出院，患者出現冒汗、嘔吐、腹瀉、腹痛等症況。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，不同食物會造成不同中毒，米飯米粉等澱粉類食物，可能是感染仙人掌桿菌；蛋品可能是沙門氏菌；冰品可能是大腸桿菌，不過還是要具體知道吃了哪些食物，才能得知實際的感染狀況，最主要還是受溫度影響，氣溫高就會比較容易發生，「1、20度甚至到30度，是最適合它生長的環境」。

因為數名工作人員在路途上或香客大樓內，曾吃下生魚片、飯湯等食物，楊振昌說，生魚片這種魚類產品，比較可能發生的感染是「腸炎弧菌」，食材如果不新鮮有可能造成細菌食物中毒，或天然毒素中毒，過去就曾發生鯖魚科魚類組織安中毒的問題。

衛福部食藥署則指出，「腸炎弧菌」屬於革蘭氏陰性（G(-)）弧菌，對酸敏感、最適合生長的酸鹼值為pH5到9，適合的生長溫度為10到42℃，而以30到37℃生長情形最佳，在環境適宜的食品中，每10到12分鐘即可增殖一倍，主要引起中毒的原因食品為生鮮海產、魚貝類、或受其汙染的其他食品；發病潛伏期4到90小時，主要症狀為噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷，症狀輕微可在2到3天內自然痊癒；重症時需補充水分及電解質以防脫水，並給予抗生素治療。

楊振昌說，像這類生魚片料理的保存，如果擺在溫度高的地方，就要盡快吃完，鋪了冰塊、低溫保存，較能抑制細菌生長，不過還是建議盡速食用完畢。

楊振昌說，食物從採購、保存到製作完畢的過程，都要落實環境衛生並保持食材新鮮度，以傷口感染產生的金黃色葡萄球菌為例，如果廚師有傷口就應避免接觸食物，該配戴的手套、口罩也不能疏忽。

像這類廟會場合，民眾可能會認為出門在外不方便，或者人來來往往，而將食物擺放較久，就可能造成細菌食物中毒。楊振昌說，2小時內要吃完，否則食物中毒的風險可能就會提高，雖再加熱可以殺死細菌，但如果已經產生毒素，再加熱大概也沒有辦法，還是呼籲民眾盡速食用完畢。

提到食物中毒，民眾也可能聯想到今年8月，發生在桃園的越南法國麵包食物中毒事件，當時桃園市衛生局採集到3件食品檢體中，含有沙門氏桿菌和仙人掌桿菌；22件人體檢體12件驗出沙門桿菌。楊振昌說，如果是蛋類食品，比較常見的可能是蛋表面的汙染，如果有煮熟，理論上就沒問題，所以有些喜歡吃半熟蛋的民眾，就要特別注意。