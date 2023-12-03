獨／醫界新氣象！高雄榮總新院長盛傳是他 本尊說話了

高雄榮民總醫院院長林曜祥下個月屆齡退休，據了解，行政院退撫會核定由現任高雄榮總副院長陳金順升任高雄榮總院長，下月16日布達，但消息尚未對外發布，面對查證，陳金順今指，一切還是要由退撫會宣布，現言之過早。

陳金順是腎臟專科醫師，國防醫學院醫學研究所博士，曾經擔任三軍總醫院腎臟科主任、三軍總醫院基隆分院院長，前年3月南下接任高雄榮民總醫院副院長至今，目前也是高雄市醫師公會理事，與地方基層醫師也熟。