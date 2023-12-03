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獨／醫界新氣象！高雄榮總新院長盛傳是他 本尊說話了

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高榮院長林曜祥下個月將屆齡退休，傳出由高榮副院長陳金順（如圖）升任。圖／翻攝自高雄榮民總醫院網站
高榮院長林曜祥下個月將屆齡退休，傳出由高榮副院長陳金順（如圖）升任。圖／翻攝自高雄榮民總醫院網站

高雄榮民總醫院院長林曜祥下個月屆齡退休，據了解，行政院退撫會核定由現任高雄榮總副院長陳金順升任高雄榮總院長，下月16日布達，但消息尚未對外發布，面對查證，陳金順今指，一切還是要由退撫會宣布，現言之過早。

陳金順是腎臟專科醫師國防醫學院醫學研究所博士，曾經擔任三軍總醫院腎臟科主任、三軍總醫院基隆分院院長，前年3月南下接任高雄榮民總醫院副院長至今，目前也是高雄市醫師公會理事，與地方基層醫師也熟。

林曜祥即將卸任，外界臆測誰是新任院長？近日在國防醫師組成群組中，即出現多則狂賀陳金順升任高榮院長訊息，面對記者的查證，陳金順今指，名單還是要由退撫會宣布，且現任院長尚未退休，現言之過早。

高榮院長林曜祥下個月將屆齡退休。圖／本報系資料
高榮院長林曜祥下個月將屆齡退休。圖／本報系資料

醫師 國防醫學院 榮總

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