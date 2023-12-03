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菲律賓昨晚規模7.6強震 氣象署今凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

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菲律賓昨晚規模7.6強震 今凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
菲律賓民答那峨島於台灣時間2日晚間10時37分發生芮氏規模7.6地震。 圖／擷取自美國地質調查局網站
菲律賓民答那峨島於台灣時間2日晚間10時37分發生芮氏規模7.6地震。 圖／擷取自美國地質調查局網站

菲律賓民答那峨島於台灣時間昨晚10時37分發生芮氏規模7.6地震，地震深度32公里。菲律賓火山暨地震研究所一度透過X（推特）發布海嘯消息。中央氣象署今天凌晨表示，根據太平洋海嘯警報中心通報，今天凌晨0時50分解除太平洋地區的海嘯威脅。

中央氣象署在菲律賓強震後發布的海嘯消息指出，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，經初步推算，該地震所引發的海嘯，將不會影響台灣。今天凌晨再度宣布，太平洋海嘯警報中心已解除太平洋地區的海嘯威脅。

菲律賓民答那峨島昨晚芮氏規模7.6地震之後，今天凌晨0時至4時52分一共發生4起規模6以上的地震，依序是凌晨0時3分規模6.4地震、凌晨1時40分規模6.2地震、凌晨2時9分規模6.1地震、凌晨4時52分規模6.0地震；地震位置都在菲律賓民答那峨島。

中央氣象署今天凌晨表示，根據太平洋海嘯警報中心通報，今天凌晨0時50分解除太平洋地區的海嘯威脅。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今天凌晨表示，根據太平洋海嘯警報中心通報，今天凌晨0時50分解除太平洋地區的海嘯威脅。圖／中央氣象署提供

地震 海嘯 菲律賓

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