菲律賓昨晚規模7.6強震 今凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

菲律賓民答那峨島於台灣時間昨晚10時37分發生芮氏規模7.6地震，地震深度32公里。菲律賓火山暨地震研究所一度透過X（推特）發布海嘯消息。中央氣象署今天凌晨表示，根據太平洋海嘯警報中心通報，今天凌晨0時50分解除太平洋地區的海嘯威脅。

中央氣象署在菲律賓強震後發布的海嘯消息指出，太平洋海嘯警報中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，經初步推算，該地震所引發的海嘯，將不會影響台灣。今天凌晨再度宣布，太平洋海嘯警報中心已解除太平洋地區的海嘯威脅。