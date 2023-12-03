退休力論壇／增進社會連結 厚臉皮交到新朋友

退休五力調查中，以「社會連結」分數最低，僅五十點六分。如何增加社會連結？精神科醫師朱仲翔指出，了解自己需求，找出新方法滿足，人生才能找到定位；統一超商人力招募經理林宸碩建議，中高齡族群進入職場，有助防失智、防退休金不夠、防無聊，還能助社會「防缺工」，好處多多。

財經專欄作家施昇輝說，人生最大財富不是存摺數字，而是朋友，老友隨時間勢必會變少，得隨時交新朋友。他分享交友絕招「厚臉皮」，若想擴大交友圈，臉書與陌生人互動、跟團旅遊都是好方式。

前跆拳道國手陳怡安年僅十五歲就拿到奧運金牌，卻因運動傷害被迫退出運動競技場，她以自身經驗告訴大家，要學會在人生不同階段，做出不同調整。青銀共居成為社區生活新趨勢，玖樓社區事業部企劃經理楊柏賢分享，青銀共居讓熟齡族更有活力。

七十五歲醫師作家劉秀枝指出，足夠的經濟來源是快樂獨居的基本條件，但大家不必過於焦慮，退休收入減少，花費、應酬也減少。年輕時就把身體鍛鍊好，輕微病症及早就醫、避免重病，就能減少自費醫療花費，更重要的是「成為自己的安慰劑。