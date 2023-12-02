站在A4空間 體會動彈不得處境 動保團體為母雞上凱道
台灣動物社會研究會發起「為母雞挺身而站」行動，上百位民眾站著靜默10分鐘，站在A4指大小的空間中，體會台灣格子籠飼養母雞、終生動彈不得的處境，這是動保團體首度因為經濟動物上凱道，希望政府能禁止新建格子籠蛋雞場，舊廠逐步退場，解放母雞。
動物社會研究會執行長朱增宏表示，母雞是會飛的，每天需要洗澡、洗砂浴，牠會到高的地方覓食，也會到安全隱密的地方產蛋，但用格子籠飼養，這些都沒辦法做到；格子籠就是A4紙大小，關著2、3隻雞，雖然還是會產蛋，但產蛋率會降低。
朱增宏說，台灣蛋雞產蛋率約52%，比起國際上產蛋率八九成差很遠，飼養環境造成母雞身心緊迫不健康，母雞無法洗砂浴身上有蟲，就會使用抗生素；農業部在2014年就訂了友善動物指南，但僅只是指引，並非強制，動保團體訴求，希望新的格子龍不要再蓋，就得逐步轉型退場。
動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣一年飼養4700萬隻母雞，八成母雞都養在格子籠裡，身為禽鳥，但卻連張開翅膀揮動一下的空間都沒有，歐盟在2012年以禁令方式，禁止格子籠飼養母雞，在全球掀起一波廢除格子籠的浪潮。
她表示，台灣一年養4700萬隻雞，養得比別人多，今年卻陷入嚴重蛋荒，因為有八成母雞用這樣的方式飼養，身心不健康，極端氣候一來，母雞毫無抵抗能力，讓台灣的蛋雞產業陷入惡性循環。
動保團體現場提出三點訴求，希望立刻禁止新建格子籠蛋雞場；其次是產業現代化升級，2030年全面完成蛋雞友善飼養轉型；第三，則是鼓勵企業ESG永續指標納入動物福利，同時鼓勵軍公教團膳、學校午餐優先採用友善飼養雞蛋。
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