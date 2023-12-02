桃園復興冬季缺水嚴重 區長請命：多增簡易自來水源

桃園市復興區的山區地勢較高，自來水普及率全市最低，旱期缺水，市政府決定挖掘2里備用水井，復興區長蘇佐璽今天下午表示，復興區部落地勢高，10里全靠36個簡易自來水供水，每逢枯水期或乾旱，供水不夠，區公所希望爭取簡易自來水管委會多增加幾個水源，解決部落區民供水。

復興區里長在基層座談會反應山上缺水，尤其枯水期缺水嚴重，生活不便，市長張善政指示規劃水井，水務局決定在羅浮、溪口2里挖掘備用井，蘇佐璽和復興高地勢部落里長支持，區公所亦爭取市政府增設簡易自來水水源改善缺水。

蘇佐璽表示，復興地勢太高，自來水管線從大溪至復興，卻因管線易爆管，最高只到羅浮，10個里部落全靠36個簡易自來水供水，但是簡易自來水管委會取水水源不夠，每逢枯水期缺水不便，建議簡易自來水多增加幾個水源、取水口，改善枯水期缺水，此外，霞雲里金平山區7戶地勢更高，必須分享東眼山水源，希望增設太陽能板發電抽水改善，長興里希望增加挖掘備用井。

市議員蘇偉恩表示，復興區枯水期就缺水，目前自來水接管只到澤仁、三民，長期希望市政府加速建置自來水接管供水，因應枯水期，全靠簡易自來水設備，但因水源不夠，希望多找幾個取水口和水源改善供水、並修繕老舊管線，解決山區缺水。