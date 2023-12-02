墾丁禁地大尖山推知性之旅 一窺大自然鬼斧神工的奧祕

依山傍海的墾丁國家公園，在遊憩沙灘、潛點等海域遊憩活動外，為滿足喜愛親近山林的遊客，墾管處近年除在陸域規畫「墾丁第一高山」大母山的輕登山行程，大尖山、青蛙石、船帆石因基於安全公告禁止攀登，披上一層神秘面紗，墾管處17日將舉辦「外來岩塊哪裡來」知性之旅，一窺大自然鬼斧神工的奧祕。

墾管處解詋教育課長陳玄武說，中央山脈延伸至恆春半島南端隆起2座高大山峰，一圓一尖形成強烈對比，尖狀是位於恆春畜產試驗所後方的大尖山，因地形陡峭具危險性公告禁止攀登，圓狀是山型壯闊而得名的大山母山，雖海拔只有325公尺，卻是墾丁第一高峰，也是清末守護著恆春城、風水上的四大守護靈之一的「左青龍」，規畫短行程的登山路線，提供親近山林的選擇。

他說，大山母山頂有一等三角點及一等衛星控制點，雖沒有大尖石山的傲人山勢，卻有三面環海的開闊景觀，可眺望整個恆春半島，往北可見里龍山三台山、門馬羅山，往南則可見大尖石山、從墾丁大街、青蛙石、大圓山、到鵝鑾鼻燈塔等景色一覽無遺，大片綠牧草風光的墾丁牧場就在腳下，恆春縱谷的龍鑾潭、台電核3廠、後壁湖漁港和貓鼻頭都映入眼簾。

他說，墾丁最引人注目的地標大尖山，矗立於墾丁大街北方，為一整塊岩石凸起草原上，過去由森林遊樂區牌樓門口進入，穿越墾丁牧場，沿棱線設有登山索可供攀爬，但國家公園成立後已禁止；墾丁有高奇異度的地質及多樣貌地景地貎，如半島群山、泥層、獨立岩塊共構的墾丁層，外加深海沈積岩，造就墾丁的山海之美，被珊瑚礁岩包圍的礫岩大尖山、青蛙石便是；「外來岩塊哪裡來」透過專研地質解說員，一同穿越千百年的地質演變，解開這外來岩塊的神秘面紗，可上墾管處官網報名。