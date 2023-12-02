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打莫德納疫苗出現格林巴利症候群 男子獲20萬救濟金

中央社／ 台北2日電
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高救濟金額為一名40多歲男性，經診斷為格林巴利症候群，核予新台幣20萬元。此為接種疫苗示意圖，與新聞當事者無關。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高救濟金額為一名40多歲男性，經診斷為格林巴利症候群，核予新台幣20萬元。此為接種疫苗示意圖，與新聞當事者無關。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高救濟金額為一名40多歲男性，接種莫德納疫苗後出現四肢無力、麻木等症狀，經診斷為格林巴利症候群，核予新台幣20萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）10月26日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議142案，僅17案核予救濟，分別為AZ疫苗5案，各核予5000元到12萬元不等金額；莫德納疫苗9案，分別獲5000元至20萬元不等救濟金；BNT疫苗2案，各核予5000元、1萬元；高端1案，金額為1萬元。

這次獲最高救濟金額為20萬元。衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今天告訴媒體記者，個案為40多歲宜蘭縣馬姓男子，個案接種莫德納疫苗後，因四肢無力與麻木等症狀而就醫，神經傳導檢查結果符合格林巴利症候群，經查個案具下背痛、椎間盤突出等就醫史，109年神經傳導檢查報告即曾有多發性神經病變的紀錄，依規定核予救濟金20萬元。

至於最年輕獲救濟金個案，為彰化縣1名10多歲楊姓青少年，個案接種BNT疫苗後約1個月因胸悶就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，心臟超音波檢查結果無異常，診斷為心肌炎，核予1萬元救濟金。

莫德納疫苗 衛福部

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