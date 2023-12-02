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科普好健康／秋冬保暖防中風 留意病徵搶時間

聯合報／ 嚴介聰／大林慈濟醫院神經內科醫師
冬季天冷，注意保暖，避免發生腦中風。圖／123RF
冬季天冷，注意保暖，避免發生腦中風。圖／123RF

正值秋末冬初時節，早晚涼意漸增，對腦中風高危險族群形成威脅。台灣每年有超過萬人因腦血管疾病奪走生命，提醒「三高」族群應做好生活、飲食控制，並注意保暖，避免血管收縮而引發中風。家人也要留意中風的徵兆，爭取送醫急救的時間，合力度過冬季的考驗。

三高患者腦中風機率較高

大林慈濟醫院神經內科醫師嚴介聰。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟醫院神經內科醫師嚴介聰。圖／大林慈濟醫院提供
冬季常見腦中風個案。有高血壓、高血糖、高血脂三高的民眾，發生腦中風的機率高於一般人。誘發腦中風的原因，除三高及抽菸等危險因子，還有先天性不可避免的年紀、性別，以及本身心臟瓣膜不全曾開過刀或置換瓣膜、沒有按時服用抗凝血藥物，或是不明的心律不整，容易產生血管內的血栓，造成心臟或腸子栓塞，甚至腦部血管的中風，且可能同時引發癲癇發作。

腦中風分為缺血、出血性

右側大腦出血性中風。圖／大林慈濟醫院提供
右側大腦出血性中風。圖／大林慈濟醫院提供

右側大腦大範圍缺血性腦梗塞。圖／大林慈濟醫院提供
右側大腦大範圍缺血性腦梗塞。圖／大林慈濟醫院提供
腦血管疾病主要有三類，分別為缺血性與出血性兩種類型的中風，還有其他血管病變。血管遇到天冷時容易產生收縮，使血液不易通過血管壁上已有很多粥狀物質的血管，血管狹窄加上供血不足而形成缺血性的現象，產生中風，相對應的神經學症狀就會出現。

如果對應到手腳，行動會半邊乏力；對應到感覺區塊，會覺得麻木且持續存在；對應到大腦（通常在左側）語言區，會出現語言功能異常，有人說得好但聽不懂，有的聽得懂但說不出來，最嚴重是聽不懂也說不出，通常會伴隨著慣用側偏癱無力。

腦中風的發生，以缺血性腦中風最多約占70%，可在症狀發生4.5小時內施打血栓溶解劑來治療，自10月1日起，增加3至4.5小時溶栓治療納入健保給付；對於大血管阻塞，動脈取栓術是臨床上極為有效的治療方式，自11月1日起，增加8至24小時取栓治療也納入健保給付，對病人送急診後的治療及預後都有更好的幫助。

預防腦中風，首要注意的是，不論是晚上睡覺、白天外出時，都要特別做好保暖工作；更要做好三高飲食的控制，少吃油炸、澱粉類、精緻麵粉製作的食品，過度糜爛的食物、湯汁要減少攝取，建議採多菜少肉的地中海飲食方式。

在家量測血壓時，若收縮壓出現160以上或100以下毫米汞柱明顯異常值時，可保持相同的姿勢下休息，間隔15分鐘再追蹤測量，以避免測量不準確而造成過度治療，且需特別注意追蹤。

辨識中風F.A.S.T.4原則

家人在日常生活中應多留意長輩的情況，並牢記辨識中風的「F.A.S.T.」4原則來判斷：

1 Face，請他微笑，觀察是否嘴角歪斜臉部不對稱。

2 Arms，請他舉起雙臂，觀察是否無力下垂。

3 Speech，請他說句話，觀察是否說得清楚、聽懂你的意思？

4 Time，當有前述3原則其中任何一個情況時，打119急救電話。

腦中風 保暖

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