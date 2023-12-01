在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程 中研院成果發表
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。中研院長廖俊智、生化所所長呂桐睿出席，由於DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，生物體對此進化出不同的修復機制，但其修復過程仍是未解之謎，蔡明道院士指出，這項研究促進結構生物學的前端發展，亦開啟了酵素學的新時代─可直接以原子解析度觀察酵素反應的完整過程。透過XFEL技術，可檢視酵素的反應中間體結構的全貌，進而提供後續應用機會，例如新藥物開發的潛在新靶點。當這項技術變得更為廣泛應用時，將具有無限的應用潛力。
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