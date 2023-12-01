快訊

小黃狗撿回2隻「超萌虎斑奶貓」暗示主人收編 網一看嚇壞：不想活了嗎

在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程 中研院成果發表

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。未來可用於新藥物開發的潛在新靶點。當這項技術變得更為廣泛應用時，將具有無限的應用潛力。記者曾吉松／攝影
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。未來可用於新藥物開發的潛在新靶點。當這項技術變得更為廣泛應用時，將具有無限的應用潛力。記者曾吉松／攝影

中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。中研院長廖俊智、生化所所長呂桐睿出席，由於DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，生物體對此進化出不同的修復機制，但其修復過程仍是未解之謎，蔡明道院士指出，這項研究促進結構生物學的前端發展，亦開啟了酵素學的新時代─可直接以原子解析度觀察酵素反應的完整過程。透過XFEL技術，可檢視酵素的反應中間體結構的全貌，進而提供後續應用機會，例如新藥物開發的潛在新靶點。當這項技術變得更為廣泛應用時，將具有無限的應用潛力。

中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。由於DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，生物體對此進化出不同的修復機制，但其修復過程仍是未解之謎。記者曾吉松／攝影
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。由於DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，生物體對此進化出不同的修復機制，但其修復過程仍是未解之謎。記者曾吉松／攝影
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。中研院長廖俊智、生化所所長呂桐睿出席。記者曾吉松／攝影
中研院下午舉行記者會「看到了！在原子解析度下直擊DNA光解酶酵素的修復過程」成果發表，由中央研究院生物化學研究所蔡明道院士及國立臺灣大學化學系馬左仲(Manuel Maestre-Reyna)助理教授說明。中研院長廖俊智、生化所所長呂桐睿出席。記者曾吉松／攝影

酵素 院士

延伸閱讀

6中國人在菲律賓遭綁 4人已遇害 2人是親兄弟

全球減塑大作戰 研究：酵素可分解塑膠

大媽獨力養孫女5年 驗DNA揭「非兒子親生」兒媳：不知生父是誰

女子堅稱是「富二代」非農民父母親生 逼母驗DNA揭更心痛真相

相關新聞

終於有入冬感覺？北部、東半部未來一周有雨 玉山「這日」可望降雪

中央氣象署表示，明天東北季風持續影響，溫度略為回升，但中南部日夜溫差逾10度，降雨範圍包括基隆北海岸、東北部地區、大台北...

搶了嗎？台鐵元旦連假已賣19萬張車票 特定時段剩零星座位

台鐵局於今天零時起開放明年元旦連續假期（12月29日至2024年1月2日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票...

季節交替「過敏三兄弟」找上門？ 中醫師揭3招教戰守則

季節更替，許多民眾孩童苦不堪言的過敏又伺機而發。安南醫院中醫部今天分享換季案例：統計「過敏三兄弟」過敏性鼻炎、氣喘、異位...

解密DNA修復損傷過程 中研院研究登上國際期刊《Science》

DNA損傷有多種類型，是導致癌症或遺傳性疾病的致病原因之一，但生物體的修復過程至今仍是未解之謎。由中央研究院院士蔡明道領...

選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

環境部宣布，已經多年未調整的清潔隊員清潔獎金，以及駕駛安全獎金都要調整；清潔獎金由8000元調高1萬元，安全獎金從600...

怕被看光！直播飛機起降傳桃機希望下架 航空迷批「本末倒置」

桃園市政府近年陸續在轄內14處知名景點設置高解析攝影，提供即時影像供民眾線上觀看，近日再新增「桃園國際機場」讓航空迷大飽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。