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軍醫局創三大領域新技術 國防部長邱國正醫療科技展親自揭幕

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年國軍醫療體系開幕盛況。（圖／軍醫局提供）
2023年國軍醫療體系開幕盛況。（圖／軍醫局提供）

「2023台灣醫療科技展」將於112年11月30日至12月3日假臺北南港展覽館1館開展，11月30日上午由國防部長邱國正主持國軍醫療體系開幕式，國防部軍醫局以發揚「健軍衛國、慧醫先鋒」精神，帶領國防醫學院及各國軍醫院共同發表嶄新領域之醫療科技主題，其中「戰場傷患智能救助模擬及戰場傷患救護AI訓練模擬系統」、「肌痙攣的救星-『針』是神奇 量身訂作的肉毒桿菌雙重導引注射」及「鑼蛋白加速新興傳染病藥物篩選技術開發與應用」更為本屆亮點。

國軍軍醫不僅深耕各地區提供醫療照護，更肩負戰傷救援的重責大任，時刻為戰場馳援紮實訓練、做足準備，部長亦肯定軍醫在各項醫療、研究、救護等任務中都有亮眼表現，勉勵全體同仁繼續深耕，為國家盡一份心力。此外，國軍醫療體系持續精進醫療專科研究，攜手更多合作夥伴聚焦「AI醫療」、「智慧藥局」與「創新藥物」三大領域，將在本次展覽期間呈現，擴大產業合作開發。

為因應醫療政策及國際戰爭脈動、推廣國軍醫院臨床治療技術及軍陣醫學特色，軍醫局整合所屬單位，以「軍陣醫學」、「醫療創新研發」及「聯盟高端技術」等三大特色主軸，自去年展出海報陳列27張、影片播放15部、實體物品12件及醫療體驗區7場次，今年擴大為海報陳列35張、影片播放21部、實體物品25件及醫療體驗區10場次，本屆展出主題為歷年來最多、展場規模最大，另4天展期中安排衛教宣導暨專題講座共17場次，與民眾建立良好之互動、提升軍醫能見度，更能與全國醫療院所相互交流，拓展國際視野。

本次展覽除展現國軍醫療技術、創新研發及軍陣醫學成果，也規劃「飛行操控氧氣改變模擬訓練操作系統」等10項主題可供醫療體驗，提升與民眾互動性，打卡軍醫粉絲團即可兌換環保購物袋及數位迷彩口罩等好禮，另有衛教宣導暨專題講座共17場次、參與有獎徵答更可獲得保溫提袋，讓參展民眾滿載而歸。

醫療體驗區「飛行操控氧氣改變模擬訓練操作系統」醫療體驗。（圖／軍醫局提供）
醫療體驗區「飛行操控氧氣改變模擬訓練操作系統」醫療體驗。（圖／軍醫局提供）

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