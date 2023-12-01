桃園LDCT免費篩檢逾2萬人申請 議員盼增加醫院服務量能

桃園市政府今年3月1日起針對設籍桃園、40歲以上4大類肺癌高風險族群，提供2萬5000名額免費做肺部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。衛生局統計至11月底已逾兩萬人申請，不過藍綠議員認為雖然用意好，但是普及率不足應該再擴大篩檢對象，委託的醫院也要再增加。

衛生局長劉宜亷表示，目前已經有18家公費LDCT篩檢合約醫院，還有其他有電腦斷層掃瞄設備的醫院有意願參與，明年編列700多萬元預算，除了協助合約醫院AI判讀軟體經費，也會輔導其他醫院加入LDCT公費篩檢服務，估計短時間內可以4、5家醫院加入服務，會再繼續鼓勵有這項設備的醫院加入。

衛生局指出，在篩檢案例中，有位在電鍍廠工作10年以上的勞工，因為職業緣故暴露於鎘、鎳及其他藥水等致癌物質，同時有吸菸習慣，透過職場護理人員關心轉介完成篩檢，而發現小於1公分的肺結節（早期），病友藉由自身經歷呼籲有相關職業暴露者除了戒菸，也應及早申請接受免費篩檢。

衛生局表示，目前與18家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢，服務對象為具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類危險因子的市民，其中「職業暴露」主要是暴露在石綿、砷、鎘、鎳、粉塵（含油漆、泥水、營造業）的作業環境工作1年以上，迄今超過10年者；砷、鎘、鎳、粉塵為肺癌致癌物，職業暴露石綿可能導致肺間質纖維化及肺癌。

而「吸菸」是造成肺癌最大的危險因子占70至80%，與吸菸者同住暴露於二手菸，得到肺癌的機會也比一般民眾高出20%至30%，若「職業暴露」於致癌物質同時合併吸菸，將導致肺癌機率上升。

衛生局呼籲，桃園市推行擴大肺癌篩檢已找出1036案須進一步追蹤，且其中63案確診為肺癌（82%為早期肺癌）；因此，如符合篩檢資格，應儘早接受篩檢，低劑量電腦斷層檢查有機會找到早期肺癌，民眾們若是篩檢出肺部異常，應遵循醫囑安排就診，且為了自己與家人的健康要勇於拒菸和戒菸，維持良好的生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅。

更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁查詢，或撥衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。