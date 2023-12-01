竹東二重埔交通瓶頸將拓寬 卻因要封路1個月引居民抱怨

新竹縣竹東鎮二重埔光明路與民族路口即將拓寬打通多年交通瓶頸，地方居民都期待拓寬後能疏解尖峰時段車流，卻因施工期間將封路近1個月，就連行人都無法通行，引發居民反彈，對此竹東鎮公所表示因施工需要，請民眾多包涵交通黑暗期，將盡快完成拓寬作業。

二重埔近年人口因大型社區陸續落成，造成人口爆炸性增長，但光明路與民族路口卻因過去道路拓寬延宕，使得兩端早已都拓寬為雙向道，唯獨該路口仍僅單線道，如同細頸瓶的道路設計，造成每到上下班尖峰時刻，兩邊車流都因此停滯塞住。

竹東鎮公所表示，拓寬工程將從4日期間持續到28日，因道路拓寬需配合底下箱涵施工，又因道路下箱涵過大，無法以鐵板覆蓋供人車通行，使得拓寬施工期間勢必得將該路口全部封閉，因此已提前公告提醒民眾施工期間改道。

不過二重埔居民質疑，道路拓寬期間車輛無法通行，是否能保留部分通道供行人通過，因該路口是不少二重國小學童上下學必經道路，若全部封閉，行人路程至少得繞路增加10分鐘腳程。對此公所回應為維護施工品質及行人安全，恐怕無法保留通道，建議家長提前出門接送孩子。

縣議員林昭錡表示，因交通黑暗期引發居民反彈，已請竹東警分局於施工期間在二重埔周邊擴大交管，將車流疏導至中央路、中興路，也將督促施工單位盡快完成施工，打通二重埔交通瓶頸。