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氣候變遷雲林首當其衝　產、官、學淨零減碳奪3座永續發展獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府推動節能減碳、淨零排放等作為獲國家永續發展獎肯定，縣長張麗善（右二）昨接受行政院長陳建仁（左二）頒獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府推動節能減碳、淨零排放等作為獲國家永續發展獎肯定，縣長張麗善（右二）昨接受行政院長陳建仁（左二）頒獎。圖／雲林縣政府提供

氣候變遷嚴峻，雲林縣身為農業大縣首當其衝，縣府成立因應氣候變遷專案辦公室，推動淨零循環農業，縣內虎尾廉使國小響應架設「生態網室」，建置「永續農業」環境教育中心，水林微醺農場則研發智慧化管理系統，協助返鄉青年生產，減緩氣候變遷影響，推動成果獲肯定，皆獲國家永續發展獎肯定。

行政院長陳建仁昨頒發國家永續發展獎，雲林縣政府以「雲林農業永續轉型計畫」在政府機關類脫穎而出，同虎尾鎮廉使國民小學在教育類、水林鄉微醺農場在企業類分別獲獎，囊括三大獎項。

雲林縣長張麗善表示，縣府藉由精準用藥與施肥、智慧節水節能、農作物碳匯評估機制、企業組織減碳與排碳管理、剩餘資材有效應用等具體減碳行動方案，建構促進能源循環與資源循環的經濟體系，並發展氣候智慧型農業與智慧農業管理技術，提高農業生產力，試圖降低氣候變遷衝擊。

雲林縣廉使國小建置架設太陽能光電板的「生態網室」，及輕食廚房，讓學生種植蔬果、香草，在綠能供電的廚房，將作物做成低碳輕食料理，養成「吃在地、食當季、不挑食」，構築生態循環的「永續農業」教學系統；水林微醺農場則研發設施智慧化管理系統與各種優化栽培產線的設備，解決連作障礙與氣候衝擊，並協助返、留鄉青年更智慧化與更穩定生產。

張麗善指出，發展極端氣候下的淨零循環農業運作將是未來農業發展重心和世界趨勢，將持續協助雲林農產業能順利接軌國際的減碳趨勢，打造友善從農環境吸引青年返鄉，使各界看見雲林農業發展的活力與多樣性。

雲林縣政府、虎尾廉使國小、水林微醺農場獲國家永續發展獎肯定，縣長張麗善（中）率隊北上領獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府、虎尾廉使國小、水林微醺農場獲國家永續發展獎肯定，縣長張麗善（中）率隊北上領獎。圖／雲林縣政府提供

雲林 氣候變遷 青年

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