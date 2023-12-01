加護病房病人難說話溝通 馬偕醫院推輔助溝通App

台灣醫療科技展在11月30日至12月3日在南港展覽館舉行，不少醫院都設攤參與。馬偕醫院以「專利或技術授權」、「AI模型及判讀成果」及「臨床應用研發」等三大面向做為今年參展主軸。

在專利或技術授權方面，包括：腦部惡性腫瘤局部藥物釋放載體等；AI模型及判讀成果方面，如由人工智慧與電子病歷整合 AI心衰竭預防照護；臨床應用研發則有整合性藍芽定位智慧醫療系統等。

根據衛福部統計，醫學中心加護病房放置氣管內管的病人高達52.1%，因此病人無法以言語溝通。馬偕醫院採用智能化的病人溝通輔助App，考量住院病人年齡與疾病疼痛度的差異性，App提供「國台日英」四國語言，並且操作界面字級放大。病人不必再與醫護人員比手畫腳，更可以利用圖像表示表達自己的痛苦指數。

另一方面，在大數據運用上，馬偕醫院重症醫學科團隊，透過連續性臨床參數，設計人工智慧敗血症預測系統，藉由病人的生理指數，預測加護病房敗血症病人高風險發生機率的預測。醫院就可以在最快的時間內，進行醫療處置與藥物的調整，讓「治療」這件事，不再只是停留於發生症狀後。