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平均1秒就賣出1顆！超人氣「蛋糕霸主」創造生活甜蜜亮點

文／ 黎詩彥

生活中總是需要來點甜蜜滋味！是什麼蛋糕讓你一顆接一顆停不下來？美味小巧的統一蛋糕屋「杯子蛋糕」，是許多人從小吃到大的療癒美食，無論當早餐、飯後甜點或是下午茶都很適合，這款在市場蟬聯多年，更是超商蛋糕銷售TOP 1，平均每秒賣出一顆杯子蛋糕，是回購率超高的「超商蛋糕霸主」！

統一蛋糕屋的超人氣杯子蛋糕深受大小朋友喜愛，平均每秒賣出一顆。 圖／Gooday studio攝影
統一蛋糕屋的超人氣杯子蛋糕深受大小朋友喜愛，平均每秒賣出一顆。 圖／Gooday studio攝影

隨時都想來一口！香濃可口的「杯子蛋糕」

經典又美味的「杯子蛋糕」，是甜點控的下午茶清單之一，無論什麼時候吃，都讓人感覺「剛剛好」。同時更打破年齡界限，是闔家老少都愛的全齡美食。像孩子放學後趕著上才藝課，媽媽可以事先把方便攜帶、易於貯存的「杯子蛋糕」放在孩子的書包裡，讓寶貝放學後墊墊肚子，不只美味可口，也能讓孩子感受到媽媽的心意。

統一蛋糕屋「杯子蛋糕」添加優質瑞穗鮮乳，鬆軟蛋糕綿密口感，濃郁奶香繚繞口中，讓人忍不住一口接一口。一包五入，除了一人獨享，也很適合分享給好友們，一包只要銅板價，大方請客也不會傷本。

杯子蛋糕添加優質瑞穗鮮乳，奶香十足。 圖／Gooday studio攝影
杯子蛋糕添加優質瑞穗鮮乳，奶香十足。 圖／Gooday studio攝影

下午茶、慶生派對都百搭，為生活加一點甜！

工作空檔來杯茶沉澱思緒，配上「杯子蛋糕」解解饞，享受美味又不用沾手，不僅奶香濃郁，柔軟口感更是療癒，蓬鬆綿密好滿足，上班族的快樂，就是下午茶的時刻啦！

杯子蛋糕很適合當上班族的下午茶點心，補充能量。 圖／Gooday studio攝影
杯子蛋糕很適合當上班族的下午茶點心，補充能量。 圖／Gooday studio攝影

準備好拍照打卡了嗎？氣勢十足的「杯子蛋糕」塔，也是慶生派對上的美拍熱點，吸睛程度百分百！更棒的是，派對上多人一起分食，可以不用大費周章的切蛋糕，只需動動手指，就能輕鬆優雅的享用美食，熱鬧澎湃又經濟實惠，更是戶外野餐趴的絕佳選擇！當臨時需要為壽星慶生，卻來不及買蛋糕時，只要到附近的便利商店，就能買到「杯子蛋糕」來神救援！一人拿一個，感情不會散！保證一下子就被掃光光！

杯子蛋糕也可變身慶生蛋糕，點上蠟燭小巧又具創意。 圖／Gooday studio攝影
杯子蛋糕也可變身慶生蛋糕，點上蠟燭小巧又具創意。 圖／Gooday studio攝影

甜點界的百變女王，DIY裝飾顏值高

忙碌的家長要安排時間和孩子一起玩烘焙，實在有難度，這時不妨運用統一蛋糕屋「杯子蛋糕」，陪孩子進行一場「玩美烘焙體驗」吧！無論是在蛋糕上層配上色彩繽紛的裝飾，或是在蛋糕中間放入水果、卡士達奶油餡……等，都能帶來無盡的樂趣，各式夢幻創意吃法隨你變化！既可享受歡樂溫馨的手作時光，又不用處理一大堆烘焙「給西」，完成後也能輕鬆收拾，甜點界的百變女王就是它，每一口都是幸福的滋味！

超人氣統一蛋糕屋「杯子蛋糕」，小小一個，十分美味！光是看到它，心情就變好！想吃蛋糕又不想吃太多時，就用「杯子蛋糕」滿足你的味蕾，甜進心裡，點亮生活中的幸福感！

廣編內容 圖示僅供參考， 產品以實物為主

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