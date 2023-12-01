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武陵櫻花季5千多帳露營區5分鐘秒殺 還有「這方法」能上梨山

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天上午8點，武陵農場開放明年櫻花季露營區訂位，農場指出，櫻花季共5873帳營位在5分鐘內全數秒殺，相當熱銷。圖／武陵農場提供
今天上午8點，武陵農場開放明年櫻花季露營區訂位，農場指出，櫻花季共5873帳營位在5分鐘內全數秒殺，相當熱銷。圖／武陵農場提供

全國知名賞櫻景點武陵農場，今天上午8點開放明年櫻花季露營區訂位，農場指出，櫻花季共5873帳營位在5分鐘內全數秒殺，相當熱銷；目前正值武陵場、福壽山農場最佳賞楓期，預計到下月中旬，沒訂到住宿民眾不用擔心，可上網預約豐原客運865，搭乘大眾運輸工具上梨山地區賞楓、嘗當季蜜蘋果和甜柿。

武陵農場表示，明年櫻花季疏運管制時程為2月8日至2月29日止，共22天。今天上午8點開放露營區訂位，櫃台電話響個不停，工作人員邊接話、邊敲打鍵盤，相當忙碌，農場統計，共計5874帳位，短短5分鐘內全數秒殺。

現正值大梨山地區最佳賞楓期，武陵農場表示，場內楓紅已轉紅八、九成，預估賞楓期可到下月中旬；福壽山農場說，這兩日降雨打落不少楓紅，推估賞楓期到下月10日左右，呼籲遊客把握機會上山。

武陵農場下月訂房幾乎一房難求；福壽山農場12月中旬訂房率約九成，12月中後進入冬季，到農曆過年前有較多空房，可欣賞農場冬季的梅花景觀，提醒遊客農場為高海拔山區，上山旅遊注意保暖。

想上山遊客可上網預約豐原客運865路線，搭乘大眾運輸工具，來趟冬季山區輕旅行。

現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供
現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供
現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供
現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供
現正值武陵農場賞楓季，美不勝收。圖／武陵農場提供
現正值武陵農場賞楓季，美不勝收。圖／武陵農場提供
現正值武陵農場賞楓季，美不勝收。圖／武陵農場提供
現正值武陵農場賞楓季，美不勝收。圖／武陵農場提供
現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供
現正值福壽山農場賞楓季，楓葉轉紅、橘、黃、綠等色，彷彿置身歐美。圖／福壽山農場提供

武陵農場 櫻花季 賞楓

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