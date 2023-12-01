麻醉安全／舒眠麻醉 降戒心釀危機

麻醉用藥包括鎮靜安眠藥物、止痛藥及肌肉鬆弛劑等三大類藥物，鎮靜安眠藥物最常使用苯二氮平類藥物（BZD），傳統的異丙酚（Propofol）較容易出現呼吸抑制的副作用，且坊間濫用情況時有所聞，醫師指出，超短效苯二氮平比起傳統的異丙酚較少有呼吸抑制的副作用，提高病患在手術中的安全。

俗稱牛奶針的異丙酚常用於健康檢查的腸胃鏡檢查或是診所醫美手術中，台灣麻醉醫學會理事長余黃平指出，這類藥物屬於麻醉科常用管制藥物，給藥後，約一至兩分鐘即發揮鎮靜效果，常用於全身麻醉，或用於手術鎮靜，但濫用情況也不少見，韓國藝人劉亞仁與流行巨星麥克・傑克森都曾有牛奶針濫用傳聞。

台北榮民總醫院麻醉部科主任丁乾坤也指出，這類鎮靜的處置被冠上舒眠麻醉的好聽名字，降低了民眾對它的戒心，實際上，有一些民眾用藥後，可能會產生短暫呼吸中止。

余黃平及丁乾坤均強調，由於異丙酚可能導致呼吸抑制，當出現呼吸抑制的副作用時，四分鐘就可能產生危險，因此使用過程中，麻醉醫師應透過監控儀器觀察病人生理變化，方可及時處置，仿單中甚至建議，須由受過麻醉訓練或照顧加護病房之病人的醫師使用。

丁乾坤說，為了提高麻醉安全，目前也有超短效苯二氮平類藥物，可在幾分鐘內發揮作用，較少有呼吸抑制，提高安全性，也可在血液中水解、代謝，較少肝、腎負擔與殘留性較低，也能減少譫妄發生的機會，但即使如此，用藥還是需經由麻醉醫師專業評估。