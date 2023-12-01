麻醉安全／細心問診 麻醉醫師保住她一命

「還好及早發現這名病患的心臟有問題，否則後果不堪設想！」中國醫藥大學附設醫院麻醉部部主任陳坤堡表示，醫界有句話「外科治病，麻醉保命」，這句話貼切呈現麻醉醫師的重要性，尤其高風險病人及手術，更需要跨團隊、跨領域的合作。

曾有一名七十多歲婦人接受切除卵巢囊腫手術，雖外觀看似健康，但麻醉醫師細心問診、聽診發現，她有嚴重心臟病，屬於麻醉高風險族群，但本人卻不知道事情嚴重性，麻醉科醫師便趕緊聯絡婦產科醫師暫停手術，等病患治療心臟病後再執行手術，成功化險為夷。

高風險族群需要鎮靜麻醉檢查時也得特別小心。陳坤堡之前遇過一名六十多歲有心臟病史的洗腎患者，因腸胃道出血住院檢查，需做小腸鏡檢查，但擔心患者在鎮靜麻醉過程中發生問題，最後在醫療團隊的合作下，順利檢查完並找到出血點，並予以治療。

肥胖、中風、睡眠呼吸中止症、心臟病、腎臟病、肺部疾病、高血壓、糖尿病、癲癇與其他神經性疾病、銀髮族等，都是麻醉高風險族群，要特別留意；而術後容易噁心、嘔吐的族群也要小心，因為噁心嘔吐非常困擾醫師及病人。

台北榮民總醫院麻醉部科主任丁乾坤分析，「女性」、「五十歲以下」、「不抽菸」、「容易暈船、暈車」與「曾有麻醉後噁心、嘔吐經驗」等族群，往往更容易產生術後噁心、嘔吐、頭暈與喉嚨痛症狀，就可以先給予預防性止吐藥。

至於像「年長」、「男性」與「罹患冠心病」族群，則易產生術後譫妄、認知功能降低等困擾，在麻醉過程也會特別監控腦波變化。

台灣麻醉醫學會理事長余黃平指出，高品質手術麻醉的精髓在「精準麻醉」、「不動」、「不痛」、「不顫抖」與「不噁心、嘔吐」，民眾術前應與麻醉醫師多溝通，尤其是麻醉過程中發生的大小事及疾病史、藥物過敏史都應該主動告知，手術才會更安全、更舒適。