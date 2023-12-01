麻醉安全／精準麻醉 放鬆止痛都是剛剛好

「好的麻醉品質可以減少術後不適，有助於病情恢復！」台北榮民總醫院麻醉部科主任丁乾坤指出，要為病人打造個人化的精準麻醉，麻醉藥物、監測儀器及醫療團隊缺一不可，才能讓麻醉的深度、肌肉放鬆及止痛效果都「剛剛好」，不只讓病人活著出去，還能降低麻醉副作用，增加安全性及舒適性。

手術的麻醉要達到不動、不痛、不知，三大類藥物劑量的濃度調整非常重要。丁乾坤指出，平衡麻醉得「三針一管」，三針包括鎮靜安眠類藥物、止痛藥物及肌肉鬆弛劑；全身麻醉需維持呼吸道通暢，一管指的是氣管內管，現今氣管內管插管再加上影像輔助，更能精準插到氣管的適當位置，病患也更安全。

監測儀器也扮演重要角色，中國醫藥大學附設醫院麻醉部部主任陳坤堡表示，麻醉醫師監測時所要求的精密度、精準度，與飛機駕駛開飛機時的監控狀況不相上下，若要充分掌握麻醉深度，腦波監測更是關鍵環節。另外，像疼痛監測儀、生理監測等，也都非常重要。

丁乾坤指出，麻醉不能只靠經驗，麻得太深會有譫妄、醒不過來的危險，麻得太淺會出現鬼壓床的現象，據統計，兩千一百萬接受麻醉手術的人當中，約有三萬人會陷入「麻醉清醒」狀態，處在動彈不得無法吶喊的情形，可能造成創傷後症候群，但可透過腦波監測觀察病人的意識狀態，了解麻醉深度。

此外，精準麻醉也能提升醫療舒適程度，像容易噁心嘔吐的病人，醫師通常先給予強效止吐劑，或為了避免麻醉後病人體溫調節能力受抑制而產生畏寒、顫抖，因而增加氧氣消耗量，引起心跳加快、血壓上升，保暖就特別重要，這些都是提升品質關鍵環節。

兩位醫師也發現，精準麻醉不僅可提升手術安全，還會影響病患回診意願。曾有老太太做大腸鏡檢查發現息肉，但因沒有採無痛鎮靜麻醉檢查，過程不舒服讓她逃避回診，五年後再回醫院，已是大腸癌末期，十分可惜。

精準麻醉的靈魂，還是在麻醉醫師！丁乾坤強調，麻醉醫師可能得幫出生三小時新生兒到百歲人瑞進行麻醉，不可能一套公式用在全部的人，每個人的體質及病況都不同，必須進行個人化精準麻醉，不只提高安全性，也減少患者術後不適。