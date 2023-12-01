HIV感染者困境／長照機構不肯收 關愛之家推共生宅

因中風、肢體偏癱，五十多歲的陳先生（化名）需長期臥床，盡管社工多方接洽，打了數十通電話，仍找不到願意收置的安養機構，只能由八十多歲、行動不便的老母親照顧其生活起居，狀況令人不捨 ，而他之所以屢吃閉門羹的原因為ＨＩＶ感染者身分。

與愛滋指定治療醫院簽約的安養機構家數達二、三十家，但記者實際致電幾家機構，過程相似，一開始院方熱情地介紹機構環境及特色，但一聽到「愛滋」二字，態度冷淡許多，頓時宛如機械音，最後答案均為「現已滿床」、「請等候通知」。

類似遭遇個案愈來愈多，關愛之家預計明年成立全國第一家專門收置感染者的養護機構，以解決感染者安養困境，主任陳佳備表示，該愛滋長照機構將以「共生宅」為概念，保存現有中途功能，另設二十幾床安養床位。

陳佳備表示，對於愛滋感染者來說，老後失能失智，如需機構安養，將面臨極大的挑戰，絕大部分安養機構一聽到「愛滋」兩字，幾乎用盡理由婉拒，不願收置。

以陳先生為例，因偏癱而臥床，只能由八十多歲母親照顧，其胞妹擔心母親倒下，希望盡快找到安養機構。社會局志工提供兩三張A4紙張，上面印有數十家號稱友善的安養機構，但打了一輪，均遭拒絕，最後由關愛之家提供床位，迄今安置四、五年。

據推估，全國近千名愛滋個案有長照需求，而目前與醫院簽訂合約，願收置愛滋個案的長照機構共二、三十家，但二○二一年一整年真正入住的個案數卻只有五十人。

陳佳備表示，長照據點可分為ＡＢＣ等三種等級，但不管是哪種類型，都會讓感染者吃閉門羹。為此，不少感染者於入住前隱瞞感染身分，就有照服員意外發現個案服用抗病毒藥丸，進一步查證藥物適應症為愛滋病毒，竟拒絕提供照護。

衛福部長照司副司長吳希文表示，感染者在入住機構前，無須主動告知病情，但大部分人都會主動告知自身慢性病史，但大環境對於ＨＩＶ認知不足，以致感染者擔心被機構婉拒，而隱瞞罹病。

南部地區一家安養機構對外聲稱願意收置「特殊個案」，但每月收費四萬起跳，另一家大型醫院附設護理之家收費更高，每月費用近六萬元，絕大部分感染者無法負擔昂貴費用。

陳佳備指出，為了籌備安養機構，最近安排自家工作人員至某受訓單位接受照服員訓練課程，不料，具有專業醫療背景的主講者在聽到「關愛之家」四字，直覺前來受訓的人可能也是感染者，頓時面有難色。

「如果幸運住進機構，也可能悲慘收場。」陳佳備指出，就有感染者在腦中風後，身體偏癱，無法生活自理，好不容易找到安養機構，入住後身體退化速度極快，狀況愈來愈差，家屬認為，原因在於照服員面對感染者時，心生畏懼，難以提供相同品質的照護。