HIV感染者3困境 老後無家可歸

台灣即將邁入超高齡時代，如何健康、幸福老去，成為人生必修學分，對ＨＩＶ感染者來說，這更是困難課題，確診後即喪失購買保單權力，一旦失能、缺乏生活自足能力，恐面臨照服員拒絕提供服務、且找不到願意收置的安養機構等困境。愛滋相關團體呼籲，政府應重視此議題，提早因應，別讓老邁感染者陷入悽慘惡夢。

照護愛滋個案意願調查 製表／李樹人 疾管署今年十一月統計，全台現有三萬五五○八名ＨＩＶ感染者，五十歲以上中高齡者超過三千人，而年逾六十五歲銀髮感染者則有五一一人。台灣愛滋病學會理事長、台大醫院雲林分院副院長洪健清預估，到了二○三六年，五十歲以上感染者超過二萬七千多人，在面對老後準備時，恐四處碰壁，不知該何去何從。

台灣愛滋防治表現優異，名列全球前段班，早在二○二○年就達成「愛滋防治九十—九十三—九十五」目標，也就是百分之九十感染者知道自己感染、百分之九十三已知感染者接受服藥治療、百分之九十五服藥的感染者測不到體內病毒量，為亞洲第一個超越聯合國愛滋病規畫署（ＵＮＡＩＤＳ）設定「九十—九十—九十」目標的國家。

近年來，聯合國提出第四個九十，那就是百分之九十病毒獲得抑制的感染者可擁有良好的健康相關生活品質，且延長生命，這也凸顯出ＨＩＶ感染者老後安養的急迫性。

洪健清強調，隨著醫藥進步，只要規律用藥，死亡風險大幅下降，絕大部分感染者都可以做到Ｕ=Ｕ（測不到病毒等於不會傳染）。此外，國外大規模研究顯示，只要早期診斷、病情控制良好，ＨＩＶ感染者平均餘命僅與一般民眾相差五歲。

「隨著年齡老去，感染者也面臨慢性病照護、長照、機構安養等需求。」洪健清表示，感染者身體處於長期發炎狀態，因此更易罹患高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病，骨鬆、心肌梗塞等風險也較高。研究發現，感染者罹患心血管疾病的平均年齡，較一般民眾提早十至十五年，而五十歲愛滋患者身體素質，約等同於六十五歲正常人。

再過十年，台灣約有一半感染者為五十歲以上的中老年族群，人數眾多，背後所潛藏的社會議題不容小覷，財團法人台灣關愛基金會（關愛之家）主任陳佳備表示，大部分感染者與家人關係不好，獨居比率遠高於其他人，家庭及社會支持系統普遍較差，一旦失能臥床，對於長照服務、機構安養等需求，明顯高於一般民眾，屆時眾多感染者勢必面臨求助無門的困境。

事實上，不用十年後，愈來愈多感染者現已成為安養機構的拒絕往來戶，陳佳備指出，只要告知感染者身分，幾乎都被機構婉轉地拒絕，理由不外乎是「滿床」、「等候入住的人眾多」。

洪健清點出問題癥結，長照機構中的照服人員擔心自身被感染，而拒絕照顧。機構負責人則擔心感染者入住後，現有住民決定搬離，占床率變低，收入大受影響。

台灣九成五服藥感染者達到Ｕ=Ｕ，但調查發現，近四成五國人沒聽過Ｕ=Ｕ，連以感染者為主的社群調查中，不到六成真正了解Ｕ=Ｕ。因不了解，而有所誤解，當ＨＩＶ感染者需長照服務時，相關人員仍對ＨＩＶ存有迷思，導致感染者求助無門。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，依「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，感染者就醫、安養及居住等權益，均受到保障，因此，長照機構不得拒絕收置感染者，而個案在入住之前，也不必主動告知病情。