HIV感染者老後困境／愛滋感染者老後三大困境 無處可去

台灣即將邁入超高齡時代，如何健康、幸福老去，成為人生必修學分，對於HIV感染者來說，這更是困難的課題，確診後即喪失購買保單權力，一旦失能，缺乏生活自足能力時，恐面臨照服員拒絕提供服務、且找不到願意收置的安養機構等困境。愛滋相關團體呼籲，政府應重視此議題，提早因應，別讓老邁感染者陷入悽慘惡夢。

疾管署今年11月統計，全台現有3萬5508名HIV感染者，50歲以上中高齡者超過3,000人，而年逾65歲銀髮感染者則有511人。台灣愛滋病學會理事長、台大醫院雲林分院副院長洪健清預估，到了2036年，50歲以上感染者超過2萬7000多人，在面對老後準備時，恐四處碰壁，不知該何去何從。

台灣愛滋防治表現優異，名列全球前段班，早在2020年就達成「愛滋防治90-93-95」目標，也就是90%感染者知道自己感染、93%已知感染者接受服藥治療、95%服藥的感染者測不到體內病毒量，為亞洲第一個超越聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）設定「90-90-90」目標的國家。

近年來，聯合國提出第四個90，那就是90%病毒獲得抑制的感染者是可擁有良好的健康相關生活品質，且延長生命，這也凸顯出HIV感染者老後安養的急迫性。

洪健清強調，隨著醫藥進步，只要規律用藥，死亡風險大幅下降，絕大部分感染者都可以做到U=U（測不到病毒等於不會傳染）。此外，國外大規模研究顯示，只要早期診斷、病情控制良好，HIV感染者平均餘命僅與一般民眾相差5歲。

「隨著年齡老去，感染者也面臨慢性病照護、長照、機構安養等需求。」洪健清表示，感染者身體處於長期發炎狀態，因此，更容易罹患高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病，骨鬆、心肌梗塞等風險也較高。研究發現，感染者罹患心血管疾病的平均年齡，較一般民眾提早10至15年，而50歲愛滋患者身體素質，約等同於65歲正常人。

再過10年，台灣約有一半感染者為50歲以上的中老年族群，人數眾多，背後所潛藏的社會議題不容小覷，財團法人台灣關愛基金會（關愛之家）主任陳佳備表示，大部分感染者與家人關係不好，獨居比率遠高於其他人，家庭及社會支持系統普遍較差，一旦失能臥床，對於長照服務、機構安養等需求，明顯高於一般民眾，屆時眾多感染者勢必面臨求助無門的困境。

事實上，不用10年後，愈來愈多感染者現已成為安養機構的拒絕往來戶，陳佳備指出，只要告知感染者身分，幾乎都被機構婉轉地拒絕，理由不外乎是「滿床」、「等候入住的人眾多」。

洪健清點出問題癥結，長照機構中的照服人員擔心自身被感染，而拒絕照顧。機構負責人則擔心感染者入住後，現有住民決定搬離，占床率變低，收入大受影響。

台灣9成5服藥感染者達到U=U，但調查發現，近4成5國人沒聽過U=U，連以感染者為主的社群調查中，不到6成真正了解U=U。因不瞭解，而有所誤解，當HIV感染者需長照服務時，相關人員仍對HIV存有迷思，導致感染者求助無門。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，依「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，感染者就醫、安養及居住等權益，均受到保障，因此，長照機構不得拒絕收置感染者，而個案在入住之前，也不必主動告知病情。