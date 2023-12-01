廢漁網纏死革龜 民間動員淨灘逾8年

「這些廢棄漁網就是活活纏死革龜的凶手！」民宿主人林群3年前搬到貢寮區澳底創業，也默默守護周邊2公里海岸線，他和被稱為「海灘上的拾荒者」的陳信助，長期投入淨灘，動機都是心疼海龜受廢棄漁具所苦。

林群總是在消波塊中跑跳，奮力拉著纏繞砂石的廢棄漁網上岸，他感嘆，漁民明明靠海吃飯，卻不斷製造垃圾破壞海洋生態，有漁民聽了這番話覺得刺耳，因此和他絕交。林群清理海廢後，會向貢寮清潔隊領取專用垃圾袋裝袋，由清潔隊收回。他說，兒時在花蓮鄉下成長，對海洋自然生態有一份使命感。

陳信助8年多來穿梭在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，共清出120公噸海廢垃圾，其中也以廢棄漁網占50公噸最多。

陳信助說，很多人被他熱情感動，加入淨灘志工行列，這些年累積80多場淨灘行動，動員上萬人次清除北台灣海域的海漂垃圾。3年前他在海洋大學成立海廢基地，展示及製作各種海廢收藏品，成為環境教育宣導據點。

陳信助賣海產維生，他說，海廢再怎麼清也趕不上堆積速度，今天清好了，2周後又滿滿的，政府應加強源頭減塑及環境教育，才能減少海廢增加速度。

陳信助回憶，多年前目擊一隻青旗魚，身體被大魚咬掉三分之一，漂上岸死亡，魚肚嵌著一個長滿青苔的小塑膠環，一看就是小時候就卡住，直到長大還牢牢套在身上，這是人類海廢在魚身上留下最諷刺的印記。