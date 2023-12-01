聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢漁網纏死革龜 民間動員淨灘逾8年

聯合報／ 記者游明煌李定宇／連線報導

「這些廢棄漁網就是活活纏死革龜的凶手！」民宿主人林群3年前搬到貢寮區澳底創業，也默默守護周邊2公里海岸線，他和被稱為「海灘上的拾荒者」的陳信助，長期投入淨灘，動機都是心疼海龜受廢棄漁具所苦。

林群總是在消波塊中跑跳，奮力拉著纏繞砂石的廢棄漁網上岸，他感嘆，漁民明明靠海吃飯，卻不斷製造垃圾破壞海洋生態，有漁民聽了這番話覺得刺耳，因此和他絕交。林群清理海廢後，會向貢寮清潔隊領取專用垃圾袋裝袋，由清潔隊收回。他說，兒時在花蓮鄉下成長，對海洋自然生態有一份使命感。

陳信助8年多來穿梭在東北角、北海岸、基隆等海域，號召志工、企業、民間團體淨灘，共清出120公噸海廢垃圾，其中也以廢棄漁網占50公噸最多。

陳信助說，很多人被他熱情感動，加入淨灘志工行列，這些年累積80多場淨灘行動，動員上萬人次清除北台灣海域的海漂垃圾。3年前他在海洋大學成立海廢基地，展示及製作各種海廢收藏品，成為環境教育宣導據點。

陳信助賣海產維生，他說，海廢再怎麼清也趕不上堆積速度，今天清好了，2周後又滿滿的，政府應加強源頭減塑及環境教育，才能減少海廢增加速度。

陳信助回憶，多年前目擊一隻青旗魚，身體被大魚咬掉三分之一，漂上岸死亡，魚肚嵌著一個長滿青苔的小塑膠環，一看就是小時候就卡住，直到長大還牢牢套在身上，這是人類海廢在魚身上留下最諷刺的印記。

淨灘 貢寮 漁民

延伸閱讀

環團和刺網船漁民攜手海廢調查 雲嘉沿海以塑膠垃圾最大宗

台電塔山電廠號召200多人攜手淨灘 清出730公斤垃圾

「好歸塑」回收車快速絞碎瓶罐 台數科百人淨灘超有感

桃園清潔隊遭「咆哮女」扔便當盒砸臉 環保局長震怒：告到底

相關新聞

馬國女星吹頭髮猝死？ 醫指死因「有點牽強」：但遇兩症狀立刻就醫

馬來西亞女星莊群施日前驟逝，當地家醫科醫師指出，莊在用吹風機吹頭髮後出現頭暈、頭痛、想吐症狀，吹頭髮的熱度，讓血液循環加...

黴漿菌疫情狂燒 藥師公會理事長爆：陸配紛赴藥局買「這款藥」想寄回鄉

中國大陸北方呼吸道疫情嚴重，尤其黴漿菌案例數升溫。藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，2周前開始已有陸配在內等民眾，紛紛到...

東北季風發威！北東濕涼有雨下到周六 最冷時間點只剩15度

東北季風持續影響至周六，中央氣象署表示，明、後天北部、東半部局部短暫雨，其中東北部、大台北山區等有局部大雨發生機率；周六...

保健品含大麻二酚可進口？ 海關：符合一條件才放行 否則恐吃官司

大麻在台灣屬二級毒品，含大麻二酚（CBD）成分的藥品則以一般藥品列管，因此也不是隨便就能進口。財政部關務署表示，許多國外...

影／高雄必比登名店出包 衛生局開罰「貳哥食堂」、「廖記米糕」

高雄「貳哥食堂」、「廖記米糕」曾名列必比登推薦名單，是網紅必朝聖的名店，但卻被高市衛生局抓到「貳哥食堂」儲放過期食品，「...

65億淨海如打水漂 金門首當其衝

台灣海邊垃圾清不勝清，離島金門更首當其衝，長年飽受海漂垃圾之苦，政府雖投入大筆預算清理海漂垃圾，但清了又堆滿，被批有如打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。