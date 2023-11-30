元氣網於醫療科技展設千人感謝牆 歡迎向醫護「告白」

「我要謝謝關渡醫院陳亮恭院長，謝謝他協助我照顧家人」、「感謝台大婁培人醫師為我父親開刀」，第七屆醫療科技展中，聯合報元氣網設計千人感謝牆，牆上滿滿民眾對於醫護人員的感謝。被感謝的醫護人員診所到大醫院，還有一位奶奶特地前來感謝中醫師，她定期回診，請中醫師，養身體，因此寫下對中醫師的感謝。

第7屆「醫療科技展」今於南港展覽館盛大開幕，聯合報元氣網也共襄盛舉，位於一樓K402的攤位，結合元氣網「醫師百科」，現場規畫「千人感謝牆」，民眾可以在牆上寫下自己的就醫經驗、想感謝的醫師。目前元氣網「醫師百科」已蒐集3萬多筆民眾就醫經驗，所有人都可以從其他人的就醫經驗中，找到最適合自己的醫師。

這次在醫療科技展的主題是「感謝」。元氣網表示，醫療科技發展的同時，對病患的關懷也同樣重要，元氣網希望透過募集超過一千個感謝卡，來表達對於醫療奉獻者的感謝。

醫療奉獻者主要有兩類，第一類是醫事人員，包括醫師、護理師、藥師、物理治療師、職能治療師、醫檢師等醫事人員，希望透過感謝醫事人員對於病患的治療、關懷與照顧，讓好的善意可以傳遞出去；第二類是照護人員，這些人協助失能、失智的病患，非常地辛苦，也需要被好好地感謝。

元氣網長期關注健康議題，從慢性疾病到癌症，所有醫療資訊、醫療相關報導，及健康活動講座等等，每個月有逾1600萬人次造訪，與全民一同關注健康議題。

網路資訊大爆炸的年代，想要知道疾病的資訊，卻不知道從何著手，元氣網針對不同疾病設置「疾病百科」，並交由各專科權威醫師共同審閱，提供最具系統性整理的疾病資訊給需要查詢的民眾。

元氣網長期關注長照，「照護百科」蒐集「失智˙時空記憶的旅人」粉絲專頁的真實照顧者的心聲，統整常見食衣住行育樂的問題，並附上元氣網諮詢專家後的回覆，提供最佳解方。

展出期間到12月2日下午4點為止，民眾在展出期間都可以到攤位上和聯合報元氣網互動，書寫醫師感謝信，與所有讀者一同完成千人感謝牆。

●元氣網醫師百科

https://health.udn.com/health/doctor_list