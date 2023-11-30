醫：生物製劑助中重度乾癬「清零」 免受異樣眼光

中重度乾癬患者常受他人異樣眼光，難享穿短褲、泡溫泉之福。醫師說明，中重度乾癬常因效果不彰等原因中斷治療，但現在已有健保給付生物製劑，有望達「病灶清零」目標。

45歲王先生今天在衛教記者會上分享，就讀二專時就開始出現乾癬症狀，發病時全身癢到像有螞蟻在爬，半夜甚至可能抓癢抓到痛醒；且常被誤以為有傳染性，或是被當成是個人衛生習慣差，因此只敢穿長袖長褲遮住病灶，還曾為求治療，聽信偏方、花冤枉錢還導致病況惡化。

台灣皮膚科醫學會理事暨發言人、台北林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說明，乾癬病患約10%有家族史，但是也可能因受傷、感染造成，尤其最近天氣變乾冷，較容易發病。且研究發現，9成以上中重度乾癬患者，人際關係有負面影響，容易引發共病，如心血管疾病、發炎性腸道疾病、精神壓抑等。

黃毓惠說，許多中重度病人常因藥物效果不佳、藥物取得困難、或擔心副作用，就自行中斷治療，僅有29%病人認為病灶可以幾乎清零；但今年台灣皮膚科醫學會針對乾癬發布最新版治療指引，透過治療，乾癬皮膚病灶能幾乎或完全「清零」。

台北榮民總醫院皮膚部主治醫師張雲亭說明，乾癬是由於免疫系統失調，細胞產生大量促進發炎的細胞激素導致，但詳細病因仍不清楚；好發於18至39歲與50至69歲，台灣每千人就有3人罹患，其中2至3成是中重度患者。發病時，可能侵襲身體各處皮膚，病友不僅要忍受劇烈癢感與疼痛，也常受他人異樣眼光。

張雲亭指出，輕度乾癬可透過局部藥物治療或照光治療，中重度乾癬則要透過進行全身性治療，包含生物製劑、口服藥物及全身性照光治療等；其中生物製劑可減少細胞激素，健保給付條件為經照光治療或其他系統性治療無效、病灶持續至少6個月的慢性中重度患者等。

不過張雲亭提醒，使用生物製劑也有嚴重感染、肺結核復發的潛在風險；且懷孕中、正在授乳的婦女，或患有惡性腫瘤、有癌症前兆患者，及免疫功能不全者等應避免使用。