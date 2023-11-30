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高雄2必比登推介美食 查獲逾期食品、辣椒醬超標
高雄市衛生局9月起啟動媒體網紅熱門餐飲稽查專案；衛生局今天公布結果，其中必比登推介美食「貳哥食堂」因有逾期食品遭罰6萬元；「廖記米糕」辣椒醬苯甲酸超標，移屏東縣衛生局處辦。
衛生局今天發布新聞稿說明，此次共稽查16家業者、抽驗31件食品。稽查項目包含牛豬原料原產標示、重組肉及注脂肉標示、日本食品產地標示、食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險、逾期食品等項目。
衛生局指出，有8家業者不符GHP準則，經限期改正後複查皆合格。其中，餐廳「貳哥食堂」因貯存逾期食品，衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定，裁處新台幣6萬元。
衛生局表示，專案同時抽驗31件食品（即食食品11件、醬料5件、冰塊5件、沙拉3件、蔬果3件、涼拌食品2件、生魚片1件、咖哩粉1件），檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑、環氧乙烷等項。
根據檢驗結果，「廖記米糕」有1件辣椒醬檢出苯甲酸超標，數值為1.762g/kg （標準1.0g/kg以下），已移請供應商轄管衛生局，屏東縣衛生局依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定處辦。
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