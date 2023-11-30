12月九大新制上路看過來！ 高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

時序邁入2023年最後一個月，12月開始有不少全國和地方新制上路攸關你我權益或是荷包消長，如果沒仔細看清楚遵守，一不心就會破財。當然，也是有一些優惠可以提早掌握，以下整理12月上路新制，讓民眾好好了解準備迎向新的一年。

這九大新制包括全國性的高鐵早鳥票採實名制、小三通金—廈及金—泉兩航線可線上預購票、中華郵政恢復寄發4國家的航空函件及包裹、中高齡者退休再就業有補助及台灣之星、亞太電信走入歷史；地方措施則有新北市5行政區7路段路邊停車要收費、桃園市2路口、新竹市4路口增設科技執法、嘉義縣禁用一次性塑膠杯。

全國性政策

高鐵早鳥優惠記名制

針對早鳥優惠實施「記名制」，民眾購票時須輸入身分證字號或護照號碼，乘車時也須攜帶身分證明正本查驗，違者須補票並加收5成票價，訂票完成後不能變更身分。

此外，各車站售票窗口及自動售票機將不再銷售早鳥票僅提供取票，民眾想訂早鳥票必須使用高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或至超商。

小三通開放線上購票

小三通線上購票系統開賣金門前往廈門及金門前往泉州的單程票，兩航線每日各提供20張預購船票，旅客可到浯江輪渡售票官網或用手機下載金門小三通App購票，航班啟航前一小時，旅客可至水頭旅服中心機台完成報到取實體票，並記得攜帶護照(或金馬證擇一)以及台胞證。

恢復收寄4國家航空函件及包裹

承運航空公司轉知，目前已恢復台灣飛往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之航班，中華郵政也恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟、法屬玻里尼西亞之國際航空函件及國際包裹。

中高齡退休再就業，雇主可申請補助

為了支持中高齡勞工退休後再重返職場，勞動部推出「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，提供雇主70％的訓練費用，每家企業1年最高補助50萬元。明年（2024）度申請從12月1日起至12月31日止。

台灣之星、亞太電信走入歷史 併入台哥大、遠傳

台灣大哥大與台灣之星的「台台併」將於12月1日正式生效，原本為台灣之星的用戶不須更換SIM卡，只要重啟手機，就可以接受到台灣大哥大的網路與通話服務。而遠傳電信與亞太電信的「遠亞併」則於12月15日生效，原本亞太用戶若未更換成遠傳SIM卡，仍可正常使用，但後續會逐一通知用戶前往門市更換新的SIM卡。

地方性政策

新北5區路邊停車格收費

為落實使用者付費，新店區、中和區、汐止區、林口區、永和區等5個行政區共7條路段，總計146格路邊公有停車位將自12月1日起實施收費管理。路段分別是新店區新安路及竹林路2巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、林口區中正路、永和區智光街及智光街10巷等5個行政區7條路段。

桃園增設2處科技執法

桃園區中正路與復興路口、成功路與三民路口，建置取締車不禮讓行人的科技執法設備，汽車未停讓行人罰鍰提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處以吊扣（銷）駕駛執照。

新竹市新增4處科技執法

西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）這4處路口科技執法上路。

嘉義縣禁用一次性塑膠杯

嘉義縣限塑政策啟動，店家提供飲料不得使用一次用塑膠杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。飲料店定義為從事茶、咖啡或冷熱飲販售店家，包含連鎖飲料店、非連鎖飲料店及夜市、市場或路邊攤。