棒球選手「賽前正念儀式」 長庚引進HRV系統增運動表現

長庚醫院今於醫療科技展，以「特色醫療」、「創新研發」、「智慧醫院」及「公益長庚」四面向展出長庚特色。長期致力於運動醫學的長庚體系，今也展出提升運動選手能力的新方式，長庚臨床心理師林家如表示，院內使用HRV自律神經檢測系統，幫助運動選手在賽前，可以穩定情緒，平時也透過「呼吸正念」協助運動選手強化運動表現，現在有許多運動選手都會有的「賽前儀式」都是希望可以幫助穩定自律神經。

一位才剛升上國中的棒球選手，因先前比賽失利，心情鬱鬱寡歡，他的家長向醫師表示，他的表現因為上次的挫折愈來愈糟，長庚團隊以HRV自律神經檢測後，發現他的情緒起伏不定，開始協助他透過穩定的呼吸，控制情緒，也幫助穩定自律神經，後續小棒球選手的家長反應，他在球場上的表現愈來愈好，且找到自己的訓練方式，即使輸球，也不再會有「愈打愈差」的現象。

林家如表示，現代人的生活壓力大，不僅是大人，小孩的壓力也從四面八方而來，各領域近年都強調情緒穩定的力量，而HRV自律神經檢測系統，也在國外發展許久，長庚嘗試運用該系統在協助運動選手上，目前已協助國內的職棒選手、空手道選手、羽球選手、舉重選手等，在賽前訓練自律神經。

林家如表示，訓練自律神經最基本的方式就是「呼吸」，讓自律神經可以穩定，可以從腹式呼吸開始，訓練每分鐘呼吸僅有4.5下，若能以每分鐘4.5下的呼吸次數，持續5到10分鐘，自律神經的反應會格外平穩，也幫助選手能在運動場上更加專注。

林家如說，近年國際的運動選手，大量引進「正念」的訓練模式，背後的心理動力即是增加專注力。長庚目前除了協助選手訓練呼吸以外，還會協助做「意象練習」，如羽球選手在賽前先想像待會兒如何揮拍，模擬贏球的招式等，幫助在場上可以順利揮拍，降低腦中的一些負面思緒，不少選手在賽前的儀式，就是意象練習以及呼吸正念，都有幫助在場上有更好的表現。