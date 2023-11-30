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等待假牙製作「只要2小時」 長庚數位假牙每月做700例

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚醫院贗復補綴牙科主任黃意方說，數位假牙製作時間僅有2到4小時，民眾就診當天即可完成假牙製作，無需等待牙技師至少1周的假牙製作。記者陳雨鑫／攝影
林口長庚醫院贗復補綴牙科主任黃意方說，數位假牙製作時間僅有2到4小時，民眾就診當天即可完成假牙製作，無需等待牙技師至少1周的假牙製作。記者陳雨鑫／攝影

啪！一聲牙齒就斷了。31歲的林姓女子，因吃過硬的法國麵包，門牙應聲斷裂，由於是一位舞台表演者，門牙斷裂當天，恰好是表演日，她緊急赴林口長庚牙科就醫，恰好有「數位假牙」技術，幫助她當天就填補假牙，當天也能順利完成演出。

林口長庚醫院贗復補綴牙科主任黃意方表示，國人蛀牙率高，製作假牙的機率也相對多，不少民眾需要填補假牙時，都需要等待牙技師製作，傳統製作假牙須經印模、製模、人工刻蠟、鑄造以及燒瓷等繁複程序，約5到7天才能夠把假牙交付病人。

在等待傳統假牙製作完成之前，病人需配戴7至14天的臨時假牙，臨時假牙不僅美觀性差，還有脫落風險。裝上正式假牙也需2到3次的門診時間，病人常會面臨工作請假的困擾。且傳統假牙的成品有可能出現美觀與密合度上的瑕疵與誤差，造成病人無謂的生理病痛與經濟損失。

長庚醫院今於醫療展上展出「數位牙科儀器」，黃意方表示，新式的數位牙科儀器，可進行精確的口腔掃描，以電腦協助完成口內取像，藉此取代傳統印模，再利用電腦程式參酌病人的臉部特徵，進行假牙外型的設計，再將影像傳輸到研磨機，利用車削或3D列印方式完成假牙製作。

黃意方表示，數位假牙是以具高耐磨特性、質地均勻的進口陶瓷塊一體成型製成，不會有突兀的金屬邊，而且具有高透光性，近似真牙，相較於傳統假牙更自然美觀。目前數位假牙已經是長庚牙科的主要治療方式，平均每個月完成約700例病例，且逐月成長中，此方式不僅適合國人，也適合國際醫療的患者。

假牙 長庚 林口

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